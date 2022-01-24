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新北營養午餐弊案纏訟11年 3名校長又被限制出境8個月

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

新北市積穗國小10年前營養午餐桶長蛆，查出38名中小學校長、數名主任和評選委員涉收廠商賄賂，其中20名校長已有罪定讞；另曾獲得師鐸獎的蘆洲國小前校長柯份、安和國小前校長趙榮景、埔墘國小前校長吳玉美仍在台灣高等法院更二審審理中，法院裁定柯份等3人從本月22日起限制出境、出海8月，可抗告。

2011年5月間，中和積穗國小發生營養午餐桶長蛆事件，檢調懷疑其中有弊，調查發現不少中小學營養午餐標案被固定業者長期壟斷，廠商行賄校長、主任及評選委員等相關決策人員，38名校長涉案，有的校長收賄長達9年多，若加上廠商，共有78名被告。

檢調調查，業者為取得營養午餐標案，從每1名學生的餐費中抽取2至4元回扣，或每學期贈校長洋酒，甚至以茶葉、水果禮盒夾帶現金行賄。最高法院2017年判14名校長有罪定讞，去年9月再判6名校長各1年10月至4年2月不等徒刑定讞。

最高法院將柯份、趙榮景、吳玉美等更一審被判有罪部分撤銷，發回更審；柯份等人案件仍在高院更二審審理中。

1新北市積穗國小因營養午餐桶長蛆，意外被查出有多名中小學校長、主任和評選委員收受廠商賄賂，震撼教育界。示意圖／聯合報系資料照片
1新北市積穗國小因營養午餐桶長蛆，意外被查出有多名中小學校長、主任和評選委員收受廠商賄賂，震撼教育界。示意圖／聯合報系資料照片

營養午餐 小學

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