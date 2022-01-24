8旬翁全裸關陽台受虐死 夫妻辯「照顧壓力大」求減刑
桃園市陳姓老翁去年7月被女婿、女兒關在陽台，一天僅供一餐，全裸在大小便中受虐而死，夫妻2人被依拘禁致死起訴；兩人今天出庭坦承犯行，但辯稱半年來帶老翁就醫24次，又因疫情期間專業照顧難尋，面對失智的陳翁心力交瘁才犯錯，希望法院審酌犯後自首減刑，並請求從輕量刑。
徐姓男子（44歲）與妻子陳姓女子（45歲）被控不顧岳父高齡81歲已失智，將他全裸關在陽台，一天僅供一餐，徐甚至拿水、清潔劑狂潑，以馬桶刷刷肛門又拖行、掐脖等，任憑陳翁或躺或臥在大小便中受虐而死，期間更出言恐嚇「我敢3天只送1餐給你吃」，過程全被家中監視器拍下，遭檢方痛斥泯滅人性、罔顧人倫，依拘禁致死起訴，徐、陳分別遭求刑25年、20年。
兩夫妻自去年11月起羈押禁見至今，今天下午分別出席準備庭。起訴書指，徐男用水桶裝水猛力潑灑老翁，還以馬桶刷猛力朝他肛門來回刷好幾下，但徐男辯護人表示，這些行為均是為了清洗老翁便溺物品與身體，只是出於長期照顧加上客房裝潢等種種壓力，因而犯錯。
徐男坦承犯行，但針對陳翁營養不良一事，他辯稱岳父長期身形消瘦，又說拘禁前每天都給他吃4至5餐，但僅聽醫師提過岳父的肺部局部發黑，不知他有肺腫瘤與糖尿病；辯護人表示，老翁去年2月起與夫妻倆同住，期間就醫時體重僅38公斤，再依親友照顧狀況，可推斷老翁胃口很小，徐並非基於凌虐傷害的意圖導致他營養不良。
辯護人指出，徐姓男子與妻子在拘禁前曾帶老翁就醫24次，對老翁健康應是極為關注；徐在陳翁死亡後主動報案，又於警詢時主動提供監視器記憶卡，並自陳將老翁關在陽台，也符合自首要件，應可減刑。
陳女遭控在丈夫施虐時冷眼旁觀，又出言辱罵，還被拍下持掃帚猛戳老父親背部，今天出庭坦承犯行，但辯稱拿掃帚是要清理排泄物，並沒有戳，也不知道丈夫有動粗，僅知道他有出言恐嚇。
陳女辯護人表示，陳行為確有不該，請法院審酌她主動將老父自醫院接回照顧，但因父親失智照顧困難，又因疫情期間無其他照顧選項，一時失慮才做出錯誤選擇；陳女並無施暴恐嚇，事後也深有悔意，請求法院依刑法59條減刑並從輕量刑。
死者家屬出庭表示，老翁起居主要由徐男負責，應由他負最大責任，請求法官從輕量刑。法官庭末諭候核辦，下次開庭將傳負責鑑定的法醫，釐清老翁營養不良是否是2人不當照顧導致。
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