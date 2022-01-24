酒駕抓不怕輕罪又難押 雲檢首度用此理由聲押獲准

雲林縣51歲李姓男子，去年10月才因酒駕被罰款仍不知悔改，今年1月18日又酒駕，法院還在審理，沒想到才隔3天，本月21日晚間又再酒駕被抓，因單純酒駕屬輕罪，難以聲押，但雲林地檢署認為李屢犯不改，危及公共安全甚大，今天以公共危險罪嫌重大、有逃亡、危害之虞聲押獲准，成為極少數因單純酒駕未肇事被羈押的人。

「怎麼又是你！」年關到雲林縣虎尾分局加強執行路檢，本月21日在公路攔檢，查獲51歲的李姓男子涉嫌酒駕，滿身酒味，警察要求呼氣酒測，酒精濃度高達0.74毫克超標，當場將他送回分局偵訊，並依公共危險罪移送雲林地檢署。

檢察官複訊時，發現李男不僅在2015年曾因酒駕肇事逃逸被判刑，去年10月間也曾因酒駕，雖未肇事但仍被法院判刑4個月得易科罰金。不料，被判刑罰款才事隔約3個月，今年1月18日又再酒駕被抓。

1月18日的酒駕案目前仍在法院審理中，才隔3天，本月21日他又再度酒駕被抓，由於酒駕最高刑責2年，今年修法改為3年，但仍屬輕罪，羈押不易。檢察官認為李男三度酒駕不可原諒，也罔顧用路人生命安全，不但涉犯公共危險罪嫌重大，且因李嫌曾有他案被通緝過，雖已歸案執行，但仍有逃亡及危害之虞，今天仍向雲林地方法院聲請羈押獲准。