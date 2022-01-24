久病厭世兒囑託結束生命 父行凶後自首緩刑3年
雲林縣張姓男子車禍久病厭世，多次自殺未遂，去年8月請求父親協助解決生命，並留下遺書說明；雲林地方法院日前依加工自殺罪判張父有期徒刑1年6個月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。
判決書提到，張姓男子108年間發生車禍後，意志越發消沉，覺得活著痛不欲生，起意求死，曾多次自殺未果，造成不良於行、大小便無法自理。
張姓男子多次央求雙親了結其生命，但雙親不捨並承諾照顧張男終身，張男更覺自己是父母的累贅，終日痛苦不堪。張父歷經幾番痛苦掙扎後，在110年8月以刀子刺殺張姓男子，導致張男心臟、肝臟及胃穿刺傷，經送醫後不治身亡。
法官調閱相關證據確認張父是受到張姓男子的囑託才犯案，同時張父在案發後主動向警方自首並接受裁判，符合自首要件。
法官認為，張父素行良好，又自首接受裁判，且坦承犯行；法官考量張父是受兒子囑託終止其病痛而殺，因而觸犯刑罰，但張父因此將終生承受白髮人送黑髮人的悲痛。
法院依加工自殺罪判張父有期徒刑1年6個月、緩刑3年，且依家庭暴力防治法規定，緩刑期間付保護管束；全案仍可上訴。
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