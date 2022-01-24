酒駕刑責加重 警政署全力配合執法
立法院臨時會院會今天三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文。警政署今天表示，防制酒駕向來為警方重點工作，酒駕刑責加重有助遏止僥倖心態，會全力配合執法。
立法院臨時會院會今天三讀修正通過部分條文，將酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等；並明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實；也加重同行者連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰。
對此，警政署告訴中央社記者表示，嚴懲酒駕已是社會共識，且防制酒駕工作，一向為警政署的重點工作。
針對這次修法加重相關處罰，警政署指出，將有助於遏止駕駛人的僥倖心理，予以支持並會配合交通部加強執法及各項宣導作為，全力防制酒駕案件。
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