快訊

感染源仍不明...北市確診房仲曾去4家餐廳 市府發千封簡訊通知採檢

高雄市公布33處確診足跡 銀行、夜市、夢時代入列

酒駕刑責加重 警政署全力配合執法

中央社 / 台北24日電

立法院臨時會院會今天三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文。警政署今天表示，防制酒駕向來為警方重點工作，酒駕刑責加重有助遏止僥倖心態，會全力配合執法。

立法院臨時會院會今天三讀修正通過部分條文，將酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等；並明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實；也加重同行者連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰。

對此，警政署告訴中央社記者表示，嚴懲酒駕已是社會共識，且防制酒駕工作，一向為警政署的重點工作。

針對這次修法加重相關處罰，警政署指出，將有助於遏止駕駛人的僥倖心理，予以支持並會配合交通部加強執法及各項宣導作為，全力防制酒駕案件。

酒駕 立法院

延伸閱讀

男子第3度酒駕 雲林地檢聲請羈押獲准

竹北男酒駕 撞斷護欄掉落豆子埔溪床遭法辦

不只酒駕累犯公布姓名照片 柯建銘列出酒駕修法重點

立院三讀 軍人酒駕各種處罰重於一般民眾

相關新聞

為母祈福全裸躺神桌遭性侵 乩童二審仍判4年6月刑

台中市有性侵前科黃姓男子是乩童，2020年間在廟裡看到為母祈福的女子好欺，謊稱「神明上身」，向女子收費4萬祭改，要女子全...

刑法已刪侮辱公署罪 嘉義男敲打警察人形立牌判免訴

嘉義市1名羅姓男子持球棒敲打路口警察人形立牌，還將敲打過程拍下影片上傳至社群平台，被巡邏網路的警員發現，循線查獲，將羅男...

懷疑妻子和鄰居有曖味 莽男持鐵鏟打傷人賠157萬多元

郭姓男子懷疑黃姓鄰居和妻子有曖昧，涉嫌持鐵鏟理論，越講越生氣，不斷用鐵鏟敲擊地面，鐵鏟頭噴飛打中黃頭部，造成黃顱內出血，...

北市前里長朱雪璋家中沙發藏槍頭 判拘役55日

台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人判刑6年服刑中；檢警曾搜索朱的住處，在沙發夾層查獲雙面已開鋒的槍頭，台北地方法院審理，依...

郭昱晴往事遭扭曲 網謗「被尤清兒子玩弄退貨」判拘役

王姓網友在藝人、購物專家郭昱晴臉書「郭昱晴粉絲專頁」留言稱「你就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個」，郭女告王犯誹謗罪，...

花監辦賀年卡片比賽 受刑人寫下對親友的思念

下周即將過農曆春節，花蓮監獄舉辦「賀年卡片」創作比賽，44位受刑人絞盡腦汁，利用不同的素材剪貼，並透過卡片製作的方式，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。