男子第3度酒駕 雲林地檢聲請羈押獲准

雲林縣李姓男子日前酒後騎機車，未戴安全帽遭雲林縣虎尾警分局攔截查獲，經查李男曾在民國110年、今年初2度酒駕，這次第3度酒駕，檢方以有逃亡及危害之虞，聲請羈押獲准。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，近來酒駕肇事案件頻傳，導致被害者的不幸悲劇不斷上演，雲林地檢署檢察長洪家原重申對酒駕等不安全駕駛案件，絕不容忍姑息的嚴正態度。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，李姓男子（51歲）21日深夜騎機車行經元長鄉時，因未戴安全帽被巡邏的警察攔截，警方對於他進行酒測，酒測值0.74，依公共危險罪移送法辦。

檢方複查發現，李姓男子曾在110年9月間追撞前車，酒測值0.66，一審判有期徒刑4個月；今年1月間還在台西鄉騎機車時未戴安全帽遭警方攔查，酒測值0.76，檢方起訴，全案法院審理中。

檢方認為，李姓男子3度酒駕，罔顧其他用路人的生命安全，因認其涉犯公共危險罪嫌重大，有逃亡及危害之虞，向雲林地方法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署呼籲民眾勿輕忽酒後駕車對公共安全的威脅及危害，切莫心存僥倖，以身試法，檢方將積極配合警方強力取締酒駕犯罪行為，以更強有力作為，讓酒駕者付出代價，全力確保公共安全。