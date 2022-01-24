快訊

感染源仍不明...北市確診房仲曾去4家餐廳 市府發千封簡訊通知採檢

高雄市公布33處確診足跡 銀行、夜市、夢時代入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刑法已刪侮辱公署罪 嘉義男敲打警察人形立牌判免訴

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市1名羅姓男子持球棒敲打路口警察人形立牌，還將敲打過程拍下影片上傳至社群平台，被巡邏網路的警員發現，循線查獲，將羅男依侮辱公署罪嫌送辦，但被嘉義地方法院判決免訴，地院理由是刑法去年已將侮辱公署罪刪除。

去年8月22日深夜10時58分許，羅姓男子搭乘友人車輛，到嘉義市西區世賢路3段與新民路口處下車，然後手拿球棒，涉嫌敲打嘉義市警局設立於該處路口的交通警示人形立牌，致該立牌人形之左肩上方凹陷。

羅男還自行拍攝敲打立牌過程影片上傳至Instagram社群平台，供不特定人觀看。經員警執行網路巡邏時發現，調閱監視錄影畫面循線找到羅男，警方認為涉犯刑法第140條第2項侮辱公署罪嫌，將羅男送辧。

但今年1月18日地院判決該案免訴，地院認為雖然被告行為時，刑法第140條原有第2項侮辱公署罪的規定，但是在行為後，去年12月28日立法院三讀通過，刪除第2項侮辱公署罪，並於1月14日施行，依新修正後刑法，既已廢止其刑罰，即應為免訴判決。如對於本判決不服，具備理由請求檢察官上訴。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，是否再提訴訟由嘉義市警方決定。

警方則表示，會研議是否以其他罪嫌提起訴訟。

雖然尊重法院判決，只是該案在去年已經檢察官聲請簡易判決處刑，令部分警界人士不免私下嘀咕「有點拖太久」。

男子涉嫌敲打警察人形立牌被警方查獲送辦。記者李宗祐／翻攝
男子涉嫌敲打警察人形立牌被警方查獲送辦。記者李宗祐／翻攝

檢察官 警察

延伸閱讀

中職／悍將年後春訓分流 一軍嘉義、二軍台東

防「喪屍追車」奇景再現 嘉義市初一到四超多定點垃圾車

超輕鬆步道！嘉義梅山「太興岩步道」半小時來回　漫步茶園、遠眺群山

一片霧茫茫！嘉義空汙指數達「橘、紅色警示」 專家這樣說

相關新聞

為母祈福全裸躺神桌遭性侵 乩童二審仍判4年6月刑

台中市有性侵前科黃姓男子是乩童，2020年間在廟裡看到為母祈福的女子好欺，謊稱「神明上身」，向女子收費4萬祭改，要女子全...

刑法已刪侮辱公署罪 嘉義男敲打警察人形立牌判免訴

嘉義市1名羅姓男子持球棒敲打路口警察人形立牌，還將敲打過程拍下影片上傳至社群平台，被巡邏網路的警員發現，循線查獲，將羅男...

懷疑妻子和鄰居有曖味 莽男持鐵鏟打傷人賠157萬多元

郭姓男子懷疑黃姓鄰居和妻子有曖昧，涉嫌持鐵鏟理論，越講越生氣，不斷用鐵鏟敲擊地面，鐵鏟頭噴飛打中黃頭部，造成黃顱內出血，...

北市前里長朱雪璋家中沙發藏槍頭 判拘役55日

台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人判刑6年服刑中；檢警曾搜索朱的住處，在沙發夾層查獲雙面已開鋒的槍頭，台北地方法院審理，依...

郭昱晴往事遭扭曲 網謗「被尤清兒子玩弄退貨」判拘役

王姓網友在藝人、購物專家郭昱晴臉書「郭昱晴粉絲專頁」留言稱「你就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個」，郭女告王犯誹謗罪，...

花監辦賀年卡片比賽 受刑人寫下對親友的思念

下周即將過農曆春節，花蓮監獄舉辦「賀年卡片」創作比賽，44位受刑人絞盡腦汁，利用不同的素材剪貼，並透過卡片製作的方式，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。