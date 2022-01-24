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刑法已刪侮辱公署罪 嘉義男敲打警察人形立牌判免訴
嘉義市1名羅姓男子持球棒敲打路口警察人形立牌，還將敲打過程拍下影片上傳至社群平台，被巡邏網路的警員發現，循線查獲，將羅男依侮辱公署罪嫌送辦，但被嘉義地方法院判決免訴，地院理由是刑法去年已將侮辱公署罪刪除。
去年8月22日深夜10時58分許，羅姓男子搭乘友人車輛，到嘉義市西區世賢路3段與新民路口處下車，然後手拿球棒，涉嫌敲打嘉義市警局設立於該處路口的交通警示人形立牌，致該立牌人形之左肩上方凹陷。
羅男還自行拍攝敲打立牌過程影片上傳至Instagram社群平台，供不特定人觀看。經員警執行網路巡邏時發現，調閱監視錄影畫面循線找到羅男，警方認為涉犯刑法第140條第2項侮辱公署罪嫌，將羅男送辧。
但今年1月18日地院判決該案免訴，地院認為雖然被告行為時，刑法第140條原有第2項侮辱公署罪的規定，但是在行為後，去年12月28日立法院三讀通過，刪除第2項侮辱公署罪，並於1月14日施行，依新修正後刑法，既已廢止其刑罰，即應為免訴判決。如對於本判決不服，具備理由請求檢察官上訴。
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，是否再提訴訟由嘉義市警方決定。
警方則表示，會研議是否以其他罪嫌提起訴訟。
雖然尊重法院判決，只是該案在去年已經檢察官聲請簡易判決處刑，令部分警界人士不免私下嘀咕「有點拖太久」。
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