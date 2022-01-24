懷疑妻子和鄰居有曖味 莽男持鐵鏟打傷人賠157萬多元
郭姓男子懷疑黃姓鄰居和妻子有曖昧，涉嫌持鐵鏟理論，越講越生氣，不斷用鐵鏟敲擊地面，鐵鏟頭噴飛打中黃頭部，造成黃顱內出血，送醫治療後腦部功能受損。郭不服一審判決提起上訴，聲稱黃自導自演，台南高分院認為郭犯行明確，二審後改判郭賠償黃157萬2871元，全案可上訴。
判決指出，雲林縣郭與黃姓男子是鄰居，郭懷疑妻子跟黃曖昧3年，黃曾對郭嗆聲，要他趕緊離婚，郭心生不滿，2019年5月9日持焊接過的長柄鐵鏟，找到蹲在家門口處理水龍頭的黃理論，郭越講越氣，不斷用鐵鏟敲擊地面，導致焊接處斷裂，鏟頭噴飛集中黃頭部。
黃除了臉部有5公分撕裂傷、顱骨骨折、腦部出血，送醫急救後撿回一命，造成腦部功能受損及不良於行，除了認知及記憶有輕度障礙外，還需使用助行器，憤而提告同時求償2百萬元，郭男被依過失傷害判處5個月徒刑，需判賠157萬6188元。
郭不服一審判決提出上訴，辯稱黃傷勢都是自導自演，台南高分院法官 調閱警方接獲報案紀錄，以及郭妻說詞，認為郭供詞不足採信，審理相關醫療、看護費用，考量雙方經濟能力等一切情狀，改判郭男需賠償157萬2871元，
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