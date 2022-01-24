影／黑道討債 男遭灌養樂多催吐 女則拍裸照脅迫
天道盟太陽會蔡姓幹部涉嫌組織暴力犯罪集團，重利放款之後，若被害人無力償還，就會被押到山上施暴，男生被痛毆、強灌養樂多催吐，女生強拍裸照。昨天新北與台中警方一起行動，共逮捕7名嫌犯，依組織犯罪與重利罪嫌法辦。
據了解，蔡姓主嫌年僅26歲，他率領一幫小弟先透過臉書等社群媒體，投放小額借貸1至10萬元放款廣告，引誘急迫用錢且無經驗的民眾借款，再以每月孳息30分至120分牟取重利。
一旦有人無力償還高額利息，住家就會被丟擲雞蛋、噴漆，甚至把被害人強押到山區毆打，或強灌礦泉水和養樂多讓人嘔吐不止，更有1名30歲女性被強拍裸照，脅迫不還錢就將照片散布。
新北市淡水警分局大約半年前接獲被害人報案，成立專案小組持續蒐證，昨天由新北地檢署指揮淡水和台中市霧峰警分局共同執行，在新北市霹靂小組支援下，兵分多路在雙北、台中共8個地點搜索並拘提7名幫眾到案。
同時查扣開山刀1把、電擊棒1支、刀棍、辣椒水、手機、借據、帳冊、被害人本票等涉案證物，全案警詢後依違反組織犯罪防制條例、加重重利罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。
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