快訊

Omicron來襲！ 即日起除例外情形 醫院禁止探病

指揮中心宣布：1月25日至2月7日 維持二級警戒

影／黑道討債 男遭灌養樂多催吐 女則拍裸照脅迫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

天道盟太陽會蔡姓幹部涉嫌組織暴力犯罪集團，重利放款之後，若被害人無力償還，就會被押到山上施暴，男生被痛毆、強灌養樂多催吐，女生強拍裸照。昨天新北與台中警方一起行動，共逮捕7名嫌犯，依組織犯罪與重利罪嫌法辦。

據了解，蔡姓主嫌年僅26歲，他率領一幫小弟先透過臉書等社群媒體，投放小額借貸1至10萬元放款廣告，引誘急迫用錢且無經驗的民眾借款，再以每月孳息30分至120分牟取重利。

一旦有人無力償還高額利息，住家就會被丟擲雞蛋、噴漆，甚至把被害人強押到山區毆打，或強灌礦泉水和養樂多讓人嘔吐不止，更有1名30歲女性被強拍裸照，脅迫不還錢就將照片散布。

新北市淡水警分局大約半年前接獲被害人報案，成立專案小組持續蒐證，昨天由新北地檢署指揮淡水和台中市霧峰警分局共同執行，在新北市霹靂小組支援下，兵分多路在雙北、台中共8個地點搜索並拘提7名幫眾到案。

同時查扣開山刀1把、電擊棒1支、刀棍、辣椒水、手機、借據、帳冊、被害人本票等涉案證物，全案警詢後依違反組織犯罪防制條例、加重重利罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

被害人無力償還高利貸，住家被噴漆恐嚇。記者林昭彰／翻攝
被害人無力償還高利貸，住家被噴漆恐嚇。記者林昭彰／翻攝
蔡姓主嫌組織重利與暴力討債集團，昨天被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
蔡姓主嫌組織重利與暴力討債集團，昨天被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
蔡姓主嫌（右）等7名重利與暴力討債集團，昨天被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
蔡姓主嫌（右）等7名重利與暴力討債集團，昨天被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
被害人無力償還高利貸，遭強押到山上毆打、強灌養樂多催吐。記者林昭彰／翻攝
被害人無力償還高利貸，遭強押到山上毆打、強灌養樂多催吐。記者林昭彰／翻攝

淡水 裸照

延伸閱讀

2黑道都有綠雲罩頂困擾 出手教訓「小王」都被警逮送辦

楊子儀遭黑道痛毆倒地！「一直滴血」喊擋煞

王力宏揪黑道硬闖家 李靚蕾嚇抖訴：孩子目睹全程哭了

傳恐跳樓輕生！李靚蕾發表「不自殺聲明」暗嗆王力宏親近同仁熟識黑道

相關新聞

懷疑妻子和鄰居有曖味 莽男持鐵鏟打傷人賠157萬多元

郭姓男子懷疑黃姓鄰居和妻子有曖昧，涉嫌持鐵鏟理論，越講越生氣，不斷用鐵鏟敲擊地面，鐵鏟頭噴飛打中黃頭部，造成黃顱內出血，...

影／黑道討債 男遭灌養樂多催吐 女則拍裸照脅迫

天道盟太陽會蔡姓幹部涉嫌組織暴力犯罪集團，重利放款之後，若被害人無力償還，就會被押到山上施暴，男生被痛毆、強灌養樂多催吐...

在友人家門外等吃宵夜 被警盤查才知詐欺被通緝

高雄黃姓男子深夜找友人吃宵夜，因形跡可疑被巡邏員警盤查，意外發現他是高雄地院發布的詐欺通緝犯，黃辯稱，是因與家人關係不睦...

為母祈福全裸躺神桌遭性侵 乩童二審仍判4年6月刑

台中市有性侵前科黃姓男子是乩童，2020年間在廟裡看到為母祈福的女子好欺，謊稱「神明上身」，向女子收費4萬祭改，要女子全...

北市前里長朱雪璋家中沙發藏槍頭 判拘役55日

台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人判刑6年服刑中；檢警曾搜索朱的住處，在沙發夾層查獲雙面已開鋒的槍頭，台北地方法院審理，依...

郭昱晴往事遭扭曲 網謗「被尤清兒子玩弄退貨」判拘役

王姓網友在藝人、購物專家郭昱晴臉書「郭昱晴粉絲專頁」留言稱「你就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個」，郭女告王犯誹謗罪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。