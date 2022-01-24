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為母祈福全裸躺神桌遭性侵 乩童二審仍判4年6月刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有性侵前科黃姓男子是乩童，2020年間在廟裡看到為母祈福的女子好欺，謊稱「神明上身」，向女子收費4萬祭改，要女子全裸躺神明桌底，每天3小時、連躺36天，女子母親可恢復健康，黃趁機猥褻、性侵女子得逞，台中高分院駁回上訴，依強制性交、強制猥褻罪，判刑4年6月，可上訴。

判決指出，黃姓男子（64歲）2020年間在台中市某宮廟擔任乩童，收錢問事、替信徒改運，同年間一名女子因母親生病，到廟中祈福，他見女子可欺，謊稱有神明上身，可透過祭改，讓女子母親恢復健康，女子不疑，交付4萬酬勞給黃。

2020年11月10日凌晨，黃在宮廟內為女子祭改，女子全身赤裸，僅穿貼身上衣與安全褲，黃在女子身上畫符後，要求女子全裸躺在神桌底下，身上僅覆蓋兩塊麻布，一次躺3小時，連躺36天，即可讓女子母親恢復健康。

女子在祭改結束後返家，見母親氣色有改善，開始信任黃，隔天再度前往宮廟，讓黃繼續祭改，沒想到此次黃將手伸進麻布內，撫摸女子大腿、小腿，女子質疑「為何摸我」，黃解釋「要看祭改效果，若告知外人會害到」，女子心生畏懼，未再作聲。

女子遭猥褻後，不再前往宮廟，黃恫嚇「半途而廢，媽媽會沒救」，女子在同年11月13日晚間，又前往宮廟祭改，但隨即被黃以指姦的方式性侵，女子向警方提告。

一審審理時，因為黃否認犯行，毫無悔意，也不出面處理、善後，沒有賠償被害女子損失，且黃過去曾利用民眾敬畏鬼神心態，犯下強制性交罪，出監後又犯下相同犯行，不知悔改，依強制性交、強制猥褻罪，判刑4年6月。

黃認量刑過重，上訴二審，二審審理後，認為原審認事用法核無違誤，量刑也屬妥適，駁回黃訴請，維持一審刑度，可上訴。

台中市黃姓男子是乩童，涉嫌在2020年間性侵女信眾，台中高分院維持一審原判，判黃4年6月徒刑。圖／報系資料照
台中市黃姓男子是乩童，涉嫌在2020年間性侵女信眾，台中高分院維持一審原判，判黃4年6月徒刑。圖／報系資料照

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