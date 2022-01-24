北市前里長朱雪璋家中沙發藏槍頭 判拘役55日

台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人判刑6年服刑中；檢警曾搜索朱的住處，在沙發夾層查獲雙面已開鋒的槍頭，台北地方法院審理，依槍砲彈藥刀械管制條例判朱拘役55日，得易科罰金5萬5000元。可上訴。

朱雪璋2016年2月不滿王姓男子在他所經營的道場前拍攝挑釁照片，透過臉書假藉切磋武藝邀王到道場，卻找來20多人埋伏，待王和友人赴約，眾人聯手將王圍毆、砍成重傷。

最高法院2020年5月判處朱有期徒刑6年，全案定讞，但朱潛逃大陸，2020年9月才被押解歸案，發監執行。