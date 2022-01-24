聽新聞
test
0:00 / 0:00
郭昱晴往事遭扭曲 網謗「被尤清兒子玩弄退貨」判拘役
王姓網友在藝人、購物專家郭昱晴臉書「郭昱晴粉絲專頁」留言稱「你就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個」，郭女告王犯誹謗罪，王認罪。台北地方法院審理，判王拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
郭昱睛對量刑意見認為，因網友不實、難堪的留言，使她的重要往事遭到扭曲，且不明就理的網友也隨之起舞而跟風、謾罵、攻擊，造成她名譽受損，還導致她的暈眩症療程受影響，且長時間失眠，希望網友能對言論負責。
郭昱晴的前夫為民進黨籍台北縣(已改制為新北市)前縣長尤清之子尤昭文，依網路資料，兩人2000年結婚，2006年離婚。
聲請簡易判決處刑書指出，王2021年5月3日在「郭昱晴粉絲專頁」直播影片下方留言稱「…聽說尤清老婆只把她當丫鬟」、「…你就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人」、「只被北尤清兒子玩！呵呵！還退貨！！！！」郭女在台北市警中山分局提告，法院審理，王認罪。
判決書指出，王姓網友無端散布貶抑郭昱睛名譽的文字，對郭女名譽造成的影響難以彌補，行為可訾；王自述因服藥、服用酒精恍惚下才犯案，雖然有提出證明，但並不符減刑規定，判王姓網友拘役得易科罰金之刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言