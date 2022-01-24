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郭昱晴往事遭扭曲 網謗「被尤清兒子玩弄退貨」判拘役

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

王姓網友在藝人、購物專家郭昱晴臉書「郭昱晴粉絲專頁」留言稱「你就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個」，郭女告王犯誹謗罪，王認罪。台北地方法院審理，判王拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

郭昱睛對量刑意見認為，因網友不實、難堪的留言，使她的重要往事遭到扭曲，且不明就理的網友也隨之起舞而跟風、謾罵、攻擊，造成她名譽受損，還導致她的暈眩症療程受影響，且長時間失眠，希望網友能對言論負責。

郭昱晴的前夫為民進黨籍台北縣(已改制為新北市)前縣長尤清之子尤昭文，依網路資料，兩人2000年結婚，2006年離婚。

聲請簡易判決處刑書指出，王2021年5月3日在「郭昱晴粉絲專頁」直播影片下方留言稱「…聽說尤清老婆只把她當丫鬟」、「…你就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人」、「只被北尤清兒子玩！呵呵！還退貨！！！！」郭女在台北市警中山分局提告，法院審理，王認罪。

判決書指出，王姓網友無端散布貶抑郭昱睛名譽的文字，對郭女名譽造成的影響難以彌補，行為可訾；王自述因服藥、服用酒精恍惚下才犯案，雖然有提出證明，但並不符減刑規定，判王姓網友拘役得易科罰金之刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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