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移工居檢違規拖欠罰鍰及住宿費 雇主代繳27萬元

中央社 / 高雄24日電

高雄2名印尼籍移工入住防疫旅館時，結伴擅自離開房間，雖僅1分鐘，仍被衛生局各開罰10萬元，包含住宿費共約27萬元。行政執行署多次催繳未果，最後由雇主出面繳清。

法務部行政執行署高雄分署對中央社記者表示，搭乘同班漁船來台的2名印尼籍男性漁工，於民國109年10月16日依規定入住防疫旅館，1人1室，但同月22日卻互相通訊聯繫外出，不過僅步出房門1分鐘，就被飯店人員發現要求回房。

法務部行政執行署高雄分署在今天發布的新聞稿指出，2人未依規定配合相關防疫措施，逕自外出，被高雄市衛生局依法各裁罰新台幣10萬元，並強制安置集中檢疫所。

高雄分署表示，除了裁罰各10萬元，再加上每人住宿費用約3萬6000元，2人共需繳納27萬多元，但均逾期未繳，去年移送執行署高雄分署執行。

高雄分署調查發現，2人在台無財產，皆在高雄市1家漁業公司工作，高雄分署立即扣押薪資。但雇主也隨後具狀向高雄分署表示，公司所屬漁船將由高雄出港至北太平洋作業，願為2名漁工擔保，請求讓漁工辦理分期。

高雄分署同意讓2名漁工辦理分期，卻仍未按期繳納，高雄分署因此聯繫雇主，雇主幾經考慮後，終於在去年底出面幫2名漁工繳清27萬多元。

高雄分署呼籲民眾配合政府相關防疫處置，如因違規遭裁處罰鍰，但確實有經濟困難，可主動聯繫洽詢分期事宜，切勿置之不理。

衛生局 法務部 印尼

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