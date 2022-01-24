花監辦賀年卡片比賽 受刑人寫下對親友的思念

下周即將過農曆春節，花蓮監獄舉辦「賀年卡片」創作比賽，44位受刑人絞盡腦汁，利用不同的素材剪貼，並透過卡片製作的方式，將心意化為實際行動，寫下對親人、教輔員的感謝與思念，也聯繫維持與外界的情感。

花蓮監獄指出，監獄不僅是執行刑罰的場所，而是趨向於孕育文化的領域，為讓收容人感受年節氣氛，一解受刑拘禁苦悶，並考量收容人回歸社會歷程，親友支持是重要關鍵，盼能藉賀卡作用增進彼此關係。

這次賀卡創作比賽共有44人參與，其中冠軍得主阿偉利用紅色、金色及黑色做搭配，兩旁還有粉紅色花朵圖樣，中間有上方黑金色老虎恭賀新年，下面寫滿對家人的感謝，取名為「親恩無限」。

阿偉表示，雖然多次呈報假釋未能獲准略感失望，仍想利用機會表達入監十餘年間，親人不離不棄的感恩之情。

亞軍作品「春暖花開」使用粉色、紫色及綠色等的紙張，捲出不同樣式的花朵，看起來十分立體，更象徵春天到來百花綻放的情景，上面寫出感謝教輔員的關心與鼓勵。

作者小玲說，製卡感恩對象是監內教輔人員，感念她諸多照顧，如春天氣候及盛開花朵，溫暖每位正處於局限的心靈。