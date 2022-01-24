不只拍男童裸照 北市某安置機構女輔導員還偷拍女童照

北部某基金會一名蕭姓生活輔導員，被控於2015年至隔年間，要求男童沐浴不能關門，讓她拍照留念。台北地檢署去年依違反兒少性剝削防制條例罪嫌起訴。蕭女被起訴後，檢警又從蕭女硬碟中發現10年前，蕭女還曾拍下1名女童的2張裸照，今追加起訴。

檢方調查，30幾歲的蕭姓女子，在北市某社福安置機構任職。2015年6月某日，要求4名男童一起共浴，突然闖入拿著iPhone5拍下6張全裸沐浴照，男童們當場不知所措，搞不清楚發生什麼狀況。

數名男童證稱，2016年7月某日，蕭女要求5名男童一起共浴，且不能關門，在他們沐浴之際，坐在浴室門口擅自拍攝數張照片。過幾天，又要求3名男童一起洗澡，趁機闖入浴室拿手機拍照。

2019年10月間，其中一名受害男童在兩性平等課程中揭露此事，引起機構內部職員起疑，透過管道向外檢舉。由社會局通報警方偵辦；2020年11月20日，檢警搜索蕭女住處扣得筆電、手機及6張照片，向法院聲押禁見獲准。

蕭女否認犯行，但婦幼組檢察官林岫璁認為數名男童均指證歷歷，並稱蕭女曾經在玩樂嬉鬧之際，滑手機給他們看其他裸照，因此相信男童們證詞，去年3月16日依兒少性剝削防制條例第27條4項將蕭女提起公訴。