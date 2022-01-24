雙盲熟女遺產要留給看護 他等不及先盜領655萬吃官司

台中市雙眼全盲的蔡姓女子因感念王姓看護悉心照顧，在三年前簽立遺囑，將銀行帳戶內的現金贈予王，不過王男卻等不及蔡女身亡，利用現金提款與轉帳方式，盜領715萬元，扣除看護費用，實際侵占655萬元，台中地檢署偵結，依詐欺、業務侵占罪嫌起訴他。

起訴指出，王姓男子（36歲）在2019年9月至2020年1月間，擔任蔡姓女子（41歲）的看護。蔡女雙眼全盲，王平時負責蔡女生活起居，蔡女將中信銀行帳戶印章、提款卡、密碼，交給王保管，作為支付薪資、日常生活所需。

蔡女因感念王照顧，在2019年11月9日，簽立遺囑，要將名下中信銀行與玉山銀行帳戶內的存款，在死後都餽贈給王，並在同年月12日，將郵局帳戶辦理補發存摺、提款卡、密碼，交給王保管，同年12月3日，蔡女將名下台銀帳戶設定約定轉帳，將王的帳戶設為約定帳戶之一，另也將台銀網路帳號、密碼交給王保款。

蔡女中信銀、台銀、郵局帳戶的印章使用同一顆，都由王持用；王從2019年9月開始，陸續持蔡女提款卡或網路轉帳的方式，盜領蔡女帳戶內的存款，截至2020年1月23日，一共盜領57次，盜領款項715萬餘元，扣除照顧蔡女支出與薪資後，實際侵占655萬。

蔡女在2020年的除夕，發現王沒有現身，因而辭退王，後來透過友人領錢，才發現王已將帳戶內存款提領殆盡，氣得報警。

王到案時否認涉案，辯稱都是依照蔡女指示，將錢提領出來後，放在蔡女房間內，由蔡女自行取用，「有一天到房間看，錢都不見了」。

蔡女在偵結前因病情惡化，無法訊問，檢方認定，雖然蔡女有立遺囑，要將帳戶內的現金全數贈與王，但無法就此推論，蔡女在生前就要將存款給王。