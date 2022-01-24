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寒冬送暖 南警送物資關懷安南區弱勢家庭

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

歲末年終，當大家準備歡喜迎接農曆新年時，社會上仍有弱勢家庭需要關懷，台南市局警三分局結合民意代表、公親里守望相助隊、愛心團體及長安派出所，贈送生活物資給公親里弱勢家庭及獨居長者，透過愛心舉動，讓這些家庭不只暖心也暖胃。

關懷活動今天上午9點多在安南區清水寺前廣場舉行，市警三分局長歐祖明、公親里守望隊長王怡堂、公親里里長王金樹、長安派出所員警等人先共同宣示，春節期間警民會一起合作，共同守護社區及維護重要路口交通安全。

接著由立委陳亭妃、議長郭信良等人，一同啟動敦親睦鄰關懷列車，針對公親里社區內12戶低收入戶，及高齡92歲黃姓老先生給以關懷及致贈生活物資。這些家庭的大小朋友對於大家的祝福和關心，開心之情也溢於言表，遞送關懷的眾人，也希望透過這些舉動，能讓這些家庭在寒冷的冬天裡，皆感受到滿滿的暖意，並能過個好年。

歐祖明表示，感謝立委陳亭妃、議長郭信良、立愛文教關懷協會等能共同參與，秉持著「大愛精神」，無私關懷獨居長者及弱勢家庭。今晚10點起，警方即開始執行「加強重要節日安全維護工作」，警方與民力將會通力合作，全力做好治安、交通順暢、為民服務等工作，讓大家能安心過好年。

歲末寒冬，台南市警三分局員警結合民代，贈送生活物資和愛心團體給安南區公親里弱勢家庭。記者黃宣翰／翻攝
歲末寒冬，台南市警三分局員警結合民代，贈送生活物資和愛心團體給安南區公親里弱勢家庭。記者黃宣翰／翻攝
歲末寒冬，台南市警三分局員警贈送生活物資給安南區公親里弱勢家庭。記者黃宣翰／翻攝
歲末寒冬，台南市警三分局員警贈送生活物資給安南區公親里弱勢家庭。記者黃宣翰／翻攝

弱勢家庭 獨居 郭信良

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