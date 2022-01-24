寒冬送暖 南警送物資關懷安南區弱勢家庭
歲末年終，當大家準備歡喜迎接農曆新年時，社會上仍有弱勢家庭需要關懷，台南市局警三分局結合民意代表、公親里守望相助隊、愛心團體及長安派出所，贈送生活物資給公親里弱勢家庭及獨居長者，透過愛心舉動，讓這些家庭不只暖心也暖胃。
關懷活動今天上午9點多在安南區清水寺前廣場舉行，市警三分局長歐祖明、公親里守望隊長王怡堂、公親里里長王金樹、長安派出所員警等人先共同宣示，春節期間警民會一起合作，共同守護社區及維護重要路口交通安全。
接著由立委陳亭妃、議長郭信良等人，一同啟動敦親睦鄰關懷列車，針對公親里社區內12戶低收入戶，及高齡92歲黃姓老先生給以關懷及致贈生活物資。這些家庭的大小朋友對於大家的祝福和關心，開心之情也溢於言表，遞送關懷的眾人，也希望透過這些舉動，能讓這些家庭在寒冷的冬天裡，皆感受到滿滿的暖意，並能過個好年。
歐祖明表示，感謝立委陳亭妃、議長郭信良、立愛文教關懷協會等能共同參與，秉持著「大愛精神」，無私關懷獨居長者及弱勢家庭。今晚10點起，警方即開始執行「加強重要節日安全維護工作」，警方與民力將會通力合作，全力做好治安、交通順暢、為民服務等工作，讓大家能安心過好年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言