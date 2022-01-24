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嘉縣議員邱銀海籌出100萬 親友辦交保返家過年

聯合報 / 記者李宗祐林伯驊／嘉義即時報導

嘉義縣議員邱銀海遭控涉掩埋事業廢棄物、詐領助理費案，檢方去年11月間指揮偵辦並聲押他獲准，本月底聲請延押但法院裁定100萬交保，他一度喊沒錢，不過趕在今天中午12點以前期限，上午近10點，邱的家人提錢到嘉義地院辦交保，院方確認金額無誤，隨後核發釋票、由嘉義看守所放人。

檢廉警查出，邱銀海涉在嘉縣中埔鄉土地傾倒事業廢棄物，另涉以家人當人頭詐領助理費，去年11月23日帶回邱等14人偵辦，並搜到28發霰彈，訊後依有逃亡、串證之虞，隔天向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

由於1月底羈押期限將至，檢方向法院聲請延押，但法院認為，邱銀海在偵訊期間已承認犯行，沒與證人勾串之虞，法官審酌他犯後態度、以及有固定住居所、須處理事業來償還犯罪所得，因此裁定他提出保證金100萬元後，就准停止羈押，不過之後須按時向檢察官報到，且不得騷擾證人，並限制出境出海。

嘉義地檢署對於交保的裁定表示尊重，將不提出抗告，依相關事證偵辦此案。

嘉義縣議員邱銀海遭控涉掩埋事業廢棄物、詐領助理費，獲法院裁定100萬元交保，今天家人拿錢來辦理交保。圖／本報資料照片
嘉義縣議員邱銀海遭控涉掩埋事業廢棄物、詐領助理費，獲法院裁定100萬元交保，今天家人拿錢來辦理交保。圖／本報資料照片

嘉義 邱銀海

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