嘉縣議員邱銀海籌出100萬 親友辦交保返家過年

嘉義縣議員邱銀海遭控涉掩埋事業廢棄物、詐領助理費案，檢方去年11月間指揮偵辦並聲押他獲准，本月底聲請延押但法院裁定100萬交保，他一度喊沒錢，不過趕在今天中午12點以前期限，上午近10點，邱的家人提錢到嘉義地院辦交保，院方確認金額無誤，隨後核發釋票、由嘉義看守所放人。

檢廉警查出，邱銀海涉在嘉縣中埔鄉土地傾倒事業廢棄物，另涉以家人當人頭詐領助理費，去年11月23日帶回邱等14人偵辦，並搜到28發霰彈，訊後依有逃亡、串證之虞，隔天向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

由於1月底羈押期限將至，檢方向法院聲請延押，但法院認為，邱銀海在偵訊期間已承認犯行，沒與證人勾串之虞，法官審酌他犯後態度、以及有固定住居所、須處理事業來償還犯罪所得，因此裁定他提出保證金100萬元後，就准停止羈押，不過之後須按時向檢察官報到，且不得騷擾證人，並限制出境出海。