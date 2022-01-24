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農曆年腳步加近 監理站籲勿酒駕

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

農曆春節期間，從除夕圍爐到初二女兒回娘家團圓歡聚，餐宴中常會飲酒助興，但新竹市監理站指出，民眾若因酒駕被查獲，最快要等到2月7日恢復上班日第一天才能繳罰鍰領車，這期間保管費一樣按日計費，一元也不能少。過年期間酒駕被抓，不但愛車無法領回，假期也無車可用，荷包還會嚴重失血。

新竹市監理站站長周景朗提醒民眾，今年農曆春節假期自1月29日至2月6日長達9天，民眾若因酒駕被查獲，最快要等到2月7日恢復上班日第一天才能繳罰鍰領車，期間保管費按日計費。

酒後駕車依駕駛汽、機車不同，分別處3萬元至12萬元、1萬5千元至9萬元罰鍰，並吊扣駕照1至2年，同時並接受道路交通安全講習，酒駕拒測更加重至18萬元、吊銷駕駛執照，3年不得考領駕照，並採逐次增加罰鍰，民眾勿以身試法。喝酒後，一找家人載，二請朋友帶，三叫小黃來，不要自己開，喝酒才暢快。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹市監理站指出，民眾若因酒駕被查獲，最快要等到2月7日恢復上班日第一天才能繳罰鍰領車，這期間保管費一樣按日計費，一元也不能少。示意圖／報系資料照
新竹市監理站指出，民眾若因酒駕被查獲，最快要等到2月7日恢復上班日第一天才能繳罰鍰領車，這期間保管費一樣按日計費，一元也不能少。示意圖／報系資料照

酒駕 駕照 新竹

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