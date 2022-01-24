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票選檢察總長下月起跑 邢泰釗、蔡碧玉熱門

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

檢察總長江惠民任期5月屆滿，票選總長活動將展開，檢察官協會上網公告投票日為2022年2月10日上午9時至下午4時，2月16日上午10時在最高檢察署開票；熱門人選包括法務部常務次長張斗輝、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗、最高檢主任檢察官蔡碧玉、呂文忠48人。

檢察總長票選活動只是「參考值」，並非選票最高者即順利當選；2018年檢協會辦票選時，台灣高檢署前檢察長王添盛獲321票，江惠民居後獲236票，但後來由江擔任檢察總長，「誰當總長」法務部長、總統的意志是關鍵因素。

檢協會參考司法人員人事條例規定檢察總長法定資格後，原則以司法官班30期以前的現職檢察官及轉任司法行政人員為主，條件是曾、現任法務部次長、主任秘書、一、二審檢察長、最高檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等領導職務者，列為票選推舉的勾選名單。

不過，檢協會說，檢察官也可自行填選其他符合資格的候選人為檢察總長候選人，勾選與自行填選合計不得逾5人。

檢協會表示，有投票權人為全體現職檢察官，不包括留職停薪及出國進修中者，每位檢察官可票選5位候選人，也可以書面委託其他檢察官代為投票，開票完成後，協會將對外公告結果。

檢察官 檢察總長 司法

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