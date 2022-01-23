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胖男變聲騙宅男 他為愛掏300萬才發現受騙

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子與友共組詐欺集團，前年起在網路上假冒年輕貌美的女性，主動找純情男子下手，噓寒問暖互生情愫後即以「沒錢繳學費」「親友生病開刀」等名義，誘使被害人為愛掏錢，有人直到被騙300萬元才發現被騙，警方近期循線將林男等4人查緝到案，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

警方調查，身形矮胖的林男在臉書上設置數個假帳號，換上身材姣好、年輕貌美的正妹照當做大頭貼，亂槍打鳥方式主動加別人好友，遇到純情男子就深入聊天，藉曖昧談話培養情愫，取信被害人。

過程中，林男等人為取信被害人，不僅時常傳訊聊天，更曾模仿「女聲」與對方通話聊天，被愛情沖昏頭的被害人未察覺異狀；等到被害人對新戀情信以為真，林男等人就會開始佯稱「沒錢繳學費、學校餐費」「親友生病開刀急需醫藥費」甚至是「欠地下錢莊債需要救急」等，誘使跌落情網的被害人為愛掏錢。

其中，一名男子前年5月結識假網友，被以相同手法騙錢，該男為維護得來不易的感情，陸續匯款達300萬元至指定帳戶，直到去年8月假女友又開口要錢，男子才認清自己被騙，立刻報警處理。

台北市警方獲報後介入偵辦，去年10月至今年1月間陸續將林男及同夥共4人查緝到案，詢後依法送辦後，正持續清查有無其餘被害者。警方呼籲，民眾上網對陌生帳號要多有戒心，俊男美女頭像背後可能是在尋找獵物的詐欺集團成員，警方也將持續宣導預防、掃蕩不法。

詐團對被害人噓寒問暖互生情愫後即以「沒錢繳學費」「親友生病開刀」等名義，誘使被害人為愛掏錢。記者李隆揆／翻攝
詐團對被害人噓寒問暖互生情愫後即以「沒錢繳學費」「親友生病開刀」等名義，誘使被害人為愛掏錢。記者李隆揆／翻攝
台北市警方獲報後介入偵辦，去年10月至今年1月間陸續將林男及同夥共4人查緝到案。記者李隆揆／翻攝
台北市警方獲報後介入偵辦，去年10月至今年1月間陸續將林男及同夥共4人查緝到案。記者李隆揆／翻攝
詐團對被害人噓寒問暖互生情愫後即以「沒錢繳學費」「親友生病開刀」等名義，誘使被害人為愛掏錢。記者李隆揆／翻攝
詐團對被害人噓寒問暖互生情愫後即以「沒錢繳學費」「親友生病開刀」等名義，誘使被害人為愛掏錢。記者李隆揆／翻攝
詐欺集團在網路上假冒年輕貌美的女性，專找純情男子下手行騙。記者李隆揆／翻攝
詐欺集團在網路上假冒年輕貌美的女性，專找純情男子下手行騙。記者李隆揆／翻攝
詐欺集團在網路上假冒年輕貌美的女性，專找純情男子下手行騙。記者李隆揆／翻攝
詐欺集團在網路上假冒年輕貌美的女性，專找純情男子下手行騙。記者李隆揆／翻攝

詐欺 地下錢莊

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