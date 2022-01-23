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入侵雲端竊電子支付帳戶10萬儲值金 男子被判刑6月

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

桃園黃姓男子入侵陳姓女子GOOGLE個人帳戶及雲端硬碟，取得陳女身分證影本及某電子支付公司帳戶和密碼。黃冒名進入電支公司行動應用程式，線上變更陳女手機號碼，盜取近10萬元儲值金。陳女接獲銀行簡訊通知存款異動，馬上報警保住款項並循線逮人。

基隆地院審結，依非法以電腦相關設備製作不實財產權得喪紀錄取財罪，判黃男6月徒刑。全案可上訴。

同案被告蔡女與黃男是男女朋友，法院認定兩人有犯意聯絡及行為分擔，應為共同正犯。蔡女在法院審理時未曾出庭，經合法通知未到，法院發布通緝中。

檢方起訴指出，黃男與蔡女因缺錢花用，2019年11月28日凌晨在同居處用手機上網，入侵陳女申設使用的GOOGLE個人帳戶及雲端硬碟，取得陳女身分證影本以及陳女設於電子支付公司帳號、密碼等電磁紀錄。

黃同日填寫「電支會員申請手機號碼變更同意書」，冒用陳女名義填寫變更會員手機門號，改成他與蔡女使用的門號，並在立同意書人欄、身分證字號欄、地址欄偽填陳女個人資料，偽造署名附上陳女身分證正面影本，透過電子郵件信箱發送給電支公司人員。

電支公司客服人員接獲申請後，撥打黃男填寫的手機號碼。蔡女接聽時佯稱為陳女，與客服人員進行身分核對，使不知情客服人員陷於錯誤，接受陳女變更會員行動電話號碼，並告知人工作業須3到5天。

黃男同日傍晚因電支公司重啟線上申請變更會員行動電話功能，立節上網連結電支行動應用程式，線上變更會員行動電話服務頁面，冒用陳女名義輸入個資完成變更，並利用行動電話門號收取到登入驗證碼，入侵陳女電支帳號，把9萬9950元儲值金移轉住蔡女郵局帳戶。

陳男完成轉帳後，持蔡女郵局提款卡前往提領詐得的款項，所幸陳女即時接獲銀行簡訊通知移轉扣款，馬上報警轉報中華郵政中止帳戶交易。警方偵詢後將帳戶人蔡女送辦，檢方依蔡女供述，查出全案是由黃男主導，起訴兩人。

黃男入侵陳姓女子GOOGLE個人帳戶及雲端硬碟取得個資後，線上變更陳女電支帳戶資料，意圖盜取近10萬元儲值金，被法院判刑6月。記者邱瑞杰／攝影
黃男入侵陳姓女子GOOGLE個人帳戶及雲端硬碟取得個資後，線上變更陳女電支帳戶資料，意圖盜取近10萬元儲值金，被法院判刑6月。記者邱瑞杰／攝影

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