台東交通違規檢舉去年9千餘件 駕車這3行為檢舉最多

智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規案持續增加，台東縣警察局去年度受理民眾檢舉交通違規共計9029件，經查證屬實逕行舉發7223件，其中檢舉前3大違規態樣分別為「違規停車」2383件，「變換車道或轉彎未使用方向燈」1010件，「違規超車」1120件。

台東縣警局交通隊表示，民眾去年檢舉項目中違規停車最多，另2個常被檢舉的違規，未打方向燈就變換車道或轉彎，及雙黃線違規超車或從右側超車。

交通隊表示，針對檢舉未打方向燈部分，用路人應該特別注意，汽車要變換車道，或者轉彎時打方向燈，應該注意須在變換車道或轉彎之前就要提早打方向燈，且要持續閃爍到車子進入要行進車道或完成轉彎後才停止。

為避免連續、惡意且報復性檢舉，立法院去年底三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，將民眾可檢舉的違規態樣限縮至46種，但民眾檢舉交通違規仍屬「道路交通管理處罰條例」第7-1條法定舉發方式之一，警察依法不能拒絕受（處）理，將會落實審核來把關。