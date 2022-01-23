快訊

高雄公布50多處確診足跡 IKEA、好市多、漢神巨蛋入列

學測社會／結合疫情和時事考航運、選舉「中間偏易」 非選題重表達

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東交通違規檢舉去年9千餘件 駕車這3行為檢舉最多

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規案持續增加，台東縣警察局去年度受理民眾檢舉交通違規共計9029件，經查證屬實逕行舉發7223件，其中檢舉前3大違規態樣分別為「違規停車」2383件，「變換車道或轉彎未使用方向燈」1010件，「違規超車」1120件。

台東縣警局交通隊表示，民眾去年檢舉項目中違規停車最多，另2個常被檢舉的違規，未打方向燈就變換車道或轉彎，及雙黃線違規超車或從右側超車。

交通隊表示，針對檢舉未打方向燈部分，用路人應該特別注意，汽車要變換車道，或者轉彎時打方向燈，應該注意須在變換車道或轉彎之前就要提早打方向燈，且要持續閃爍到車子進入要行進車道或完成轉彎後才停止。

為避免連續、惡意且報復性檢舉，立法院去年底三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，將民眾可檢舉的違規態樣限縮至46種，但民眾檢舉交通違規仍屬「道路交通管理處罰條例」第7-1條法定舉發方式之一，警察依法不能拒絕受（處）理，將會落實審核來把關。

台東縣警局提醒用路人，駕車一定要注意遵守交通規則，勿搶快、違規超車，「安全」是回家唯一的道路。

台東警方去年接獲民眾檢舉2383件「違規停車」。記者卜敏正／攝影
台東警方去年接獲民眾檢舉2383件「違規停車」。記者卜敏正／攝影

車道 台東 交通違規

延伸閱讀

北市50格時段禁停車格增設智慧柱 偵測違停秒開單

台62線及台62甲線基隆端　區間測速最快春節後啟用

嘉縣警局公布十大交通檢舉熱區 籲用路人遵守交通規則

1分鐘內5次交通違規 台南機車騎士訴訟獲平反

相關新聞

台東交通違規檢舉去年9千餘件 駕車這3行為檢舉最多

智慧型手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉交通違規案持續增加，台東縣警察局去年度受理民眾檢舉交通違規共計9029件，經查證屬實...

他用幼兒性命威脅 她吞忍到兒子成年訴請離婚判准

江姓女子27年前與呂姓男子結婚，婚後才知他負債，若拒絕幫忙借錢還債，丈夫會用「帶兒子撞電線桿」威脅；要求離婚，又恐嚇「兒...

惡劣！台中醉漢呼女童巴掌、砸早餐店 釀2童受傷判拘役

台中市潘姓男子在前年底酒後情緒不穩，行經黃姓女子經營的早餐店前時，無故對著4歲的黃女小女兒呼巴掌，女童找黃女哭訴，黃女找...

拿球棒上門打凹鐵門 揪友恐嚇討債判5月刑

高雄吳姓男子為討債，找陳姓友人助陣，持球棒前往欠債人住處咆哮恫稱，「如果不處理，就砸你家，開車衝撞你家」，還打凹鐵門，後...

被提醒戴口罩不爽嗆公務員粗話 男辯口頭禪仍遭判刑3月

趙姓男子去年3月在內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站內因未戴口罩，經服務站助理員（穿著移民署背心）提醒規勸時，直接嗆對...

侯寬仁歸建高檢署 馮成接廉政署副署長

法務部昨晚公布第二波人事調整，原廉政署副署長侯寬仁歸建高檢署，借調擔任法醫研究所所長；廉政署主秘馮成調升廉政署副署長，廉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。