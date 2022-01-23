汐止警攔違規 1天查獲2酒駕

喝酒不開車，酒後勿存僥倖心態上路。新北市警汐止分局昨天攔查到2位騎士酒駕，酒測值分別為每公升0.47、0.29毫克，詢後依不能安全駕駛罪嫌移送法辦；警方表示，就算是隔日上路，也需注意是否有宿醉情事，酒駕不僅背上前科，還將面臨最高二年以下有期徒刑，或併科20萬元以下罰金，得不償失。

汐止警方指出，昨天早上8點多，一名騎士因爲紅燈違規右轉，遭巡邏員警攔下，身上留有濃濃酒氣，他表示自己有喝6罐啤酒，「但是前一晚的事」，警方對他酒測，酒測值高達0.47mg/l，他還喊冤說，「我覺得我很清醒啊！」

另名騎士因為車牌明顯掉漆，被警方攔下，赫然發現他渾身酒氣。他表示，「中午有喝，但都經過5小時了」，起初還想拒測，經酒測後達0.29mg/l，警方依法將他帶回派出所，依公共危險罪嫌送辦。

汐止警方表示，自去年12月28日至今年1月20日，已取締16件酒駕，顯見民眾仍有僥倖心態。警方指出，有鑒於春節連假將至，多有公司尾牙、好友聚餐小酌等情況，將持續不定時路檢稽查，以降低酒駕發生。

汐止警方昨日也至各易飲酒場所發放勿酒駕宣傳單，宣導民眾酒後可叫代駕服務；並使用「宣導用酒測器」，給飲酒民眾實際體驗酒後酒精濃度多寡，讓民眾知悉酒駕數值危險性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康