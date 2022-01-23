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騎士深夜撞上聯結車身亡 反光標示明顯司機二審翻盤無罪

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

姜姓男子2020年1月8日凌晨1時許，將聯結車停放在屏東佳冬戰備道南向路肩，霍姓機車騎士經過時未注意到撞上，導致顱內出血，傷重不是，姜男被依過失致死罪送辦，一審法官認為姜男有過失，判刑8個月，姜男不服上訴，高雄高分院認為是霍男騎出路面邊線，又未注意車前狀況釀禍，逆轉改判姜男無罪。

判決指出，姜男當晚駕駛聯結車，行經台一線431.4K南向時，將車輛熄火停在路肩確認後方貨物有沒有綁牢，當時霍男正好騎車經過，沒注意到前方有聯結車，撞上車輛左側的尾燈處，姜男聽到車後巨響，發現聯結車左側遭霍男撞擊，立即報警，警消獲報後到場，霍男因傷勢嚴重，到院前就無呼吸心跳，急救後不治。

屏東地院根據事故鑑定報告，認為姜男停車路段沒有路燈，他將聯結車熄火停在路面邊線外，應該顯示停車燈光或反光標識，害霍男沒注意到姜男車輛撞上，雖男霍男違規騎在路面邊線外也有過失，但姜男也不能免除責任，依過失致死罪判姜男8個月徒刑。

姜後來不服判決上訴，姜男反駁，反光標示是每次驗車的檢查項目，即使當時路上沒有燈光照明，他用手機拍照都能拍到清楚的反光標示，不能怪他有過失。

高雄高分院審理時，合議庭根據警方採證照片，確認姜男聯結車確實貼有紅色帶狀反光標誌警示，且照片不論遠近，就算沒燈光都很明顯。另事故鑑定覆議結果，「霍男騎車駛出邊線，又未注意車前狀況，撞上有反光標示的拖車為肇事原因」、「姜男車輛貼有反光標示，遭駛出路面邊線碰撞，無法防範」，確認姜男並無過失。

合議庭認為，姜男並無法預見或迴避霍男會騎機車撞上聯結車，因此不能把過失責任歸責於姜男，最後依罪疑唯輕原則，採認對姜男有利的認定，改判無罪。

姜姓男子將聯結車停在佳冬戰備道旁，霍男騎車不小心撞上，姜男一審被判刑８個月，二審翻盤改判無罪。翻攝自Google Map
姜姓男子將聯結車停在佳冬戰備道旁，霍男騎車不小心撞上，姜男一審被判刑８個月，二審翻盤改判無罪。翻攝自Google Map

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