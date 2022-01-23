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他用幼兒性命威脅 她吞忍到兒子成年訴請離婚判准

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

江姓女子27年前與呂姓男子結婚，婚後才知他負債，若拒絕幫忙借錢還債，丈夫會用「帶兒子撞電線桿」威脅；要求離婚，又恐嚇「兒子的屍體明天會從基隆河浮起來」。她等到兒子成年並獨立後訴請離婚，呂未出庭或提書狀陳述意見。基隆地方法院認定兩人有難以維持婚姻重大事由，且應歸責呂男，判准離婚。全案可上訴。

江女起訴指出，她和呂男結婚生了1個兒子，婚後常被逼迫借錢還債，若拒絕，丈夫會以帶兒子撞電線桿等話恐嚇，不得已向娘家人借貸，並用她媽媽名下不動產設定抵押擔保借款。丈夫還要她工作幫忙還債，卻又說她是去「討客兄」。她無法忍受要求離婚，又被恐嚇兒子的屍體明天會從基隆河浮起來，為了兒子只好吞忍。

兒子讀國小三年級時，呂男要與他公司老闆娘做假帳，把公司負責人變更為江女。事後江女向丈夫的老闆娘苦求才又變更回來。經過此事她與丈夫雖仍同房，但都打地鋪睡覺。丈夫常以棉被壓住她再趴在上面，導致她不能好好睡覺，只能等他睡著後再進房間，患有嚴重憂鬱症。

2014年間江女發生車禍導致鼻梁骨骨折、韌帶斷裂。她說，住院期間丈夫未探視及照顧，也不負醫療費，只能向姊姊借錢。兒子成年後，她搬回娘家居住，自此分居，夫妻感情蕩然無存，以雙方婚姻有難以維持重大事由，訴請判決離婚。

呂男經基隆地方法院合法通知，未在言詞辯論期日到場，也未提出書狀表達聲明或陳述意見。

法院檢視江女提出戶籍謄本等事證，並依據兒子證述，6、7年前父母分居。以前父母常吵架，有幾次還吵到摔東西，印象中幾乎都處在冷戰狀況，從他有記憶開始，沒有看過父母講話有在笑的。

江女的姊姊證稱，妹妹結婚後沒有多久就向她借錢，其他兄弟姊妹也有被借錢。有次妹妹帶兒子到她家，哭訴皮包只剩200元，呂男還拿走100元，沒有飯吃才來求助。妹妹住院期間是姊妹輪流去照顧，醫藥費是三姊夫的。三姊說江男很殘忍，毫無責任可言。

法院指出，兩造結婚後，被告不斷要求原告對外借貸，關係逐漸不睦，並降到幾近冰點。江女車禍住院，呂男未探視及照顧妻子，感情顯已蕩然無存。江女堅持離婚，呂男未到庭，置之不理，依現況自難以期待兩造得以繼續維持並經營婚姻生活，江女訴請裁判離婚於法有據，應予准許。

江女27前與呂姓男子結婚，感情不睦，多年前分局，形同陌路。她在兒子獨立後訴請離婚，法院判准。示意圖／ingimage
江女27前與呂姓男子結婚，感情不睦，多年前分局，形同陌路。她在兒子獨立後訴請離婚，法院判准。示意圖／ingimage

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