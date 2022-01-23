快訊

宜蘭礁溪某五星級飯店櫃台人員確診 擴大篩檢1000多人

急轉彎！紫南宮初一發錢母喊停 丁酒活動也取消

惡劣！台中醉漢呼女童巴掌、砸早餐店 釀2童受傷判拘役

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潘姓男子在前年底酒後情緒不穩，行經黃姓女子經營的早餐店前時，無故對著4歲的黃女小女兒呼巴掌，女童找黃女哭訴，黃女找潘理論時，潘又衝進早餐店內大肆破壞店內物品，過程中翻落的飲料桶砸到9歲的黃女大女兒頭部，潘在警詢時否認涉案，台中地院審結，依對兒童犯傷害罪，判拘役120天。

判決指出，前年12月11日晚間8時許，黃姓女子在東區自強街的早餐店已關門，黃女正在店內收拾物品，當時黃女的大、小女兒（9歲、4歲）門口遊戲，有竊盜前科的潘姓男子（43歲）酒後行經該處，無故對著黃女小女兒呼巴掌，女童痛得大哭，跑進店內找黃女求助，「有壞叔叔打我」，當時黃女大女兒目睹過程嚇壞。

黃女看到小女兒被打，出門質問「為何要打我女兒」，潘姓男子未見歉意，反而衝進黃女的早餐店內，大肆破壞店內物品，潘在翻倒物品過程中，砸落的飲料桶又砸中黃女大女兒的頭部。

潘姓男子在犯行後還對著黃女嗆聲「我等一下就去警察局報到就好了呀」、「我有打妳女兒嗎」、「東西我砸的，我賠償」、「這樣有爽嗎？這樣叫做找你麻煩啦」，隨後離開現場，黃女報警求助，警方事後循線通知潘到案，但潘否認涉案，辯稱「只有喝醉，沒有打人」。

台中地院審結，認為被害的一對姊妹，小的就讀幼兒園、大的就讀國小三年級，兩童面貌稚嫩、體格幼小，成年人一眼即能看出是兒童，但潘姓男子對兩童傷害，犯後還否認犯行，也未與被害人達成和解、取得原諒，加上潘有前科，犯後態度惡劣，依法加重其刑，依對兒童犯傷害罪，判拘役120天。

台中市潘姓男子前年底在東區自強街的早餐店前，無故對4歲女童呼巴掌，造成女童臉頰紅腫。圖／摘自臉書爆料公社
台中市潘姓男子前年底在東區自強街的早餐店前，無故對4歲女童呼巴掌，造成女童臉頰紅腫。圖／摘自臉書爆料公社
台中市潘姓男子前年底在東區自強街的早餐店前，無故對4歲女童呼巴掌，還砸毀早餐店內物聘，造成另名9歲女童受傷。圖／摘自臉書爆料公社
台中市潘姓男子前年底在東區自強街的早餐店前，無故對4歲女童呼巴掌，還砸毀早餐店內物聘，造成另名9歲女童受傷。圖／摘自臉書爆料公社
台中市潘姓男子前年底在東區自強街的早餐店前，無故對4歲女童呼巴掌，潘在犯後還高調嗆聲。圖／摘自臉書爆料公社
台中市潘姓男子前年底在東區自強街的早餐店前，無故對4歲女童呼巴掌，潘在犯後還高調嗆聲。圖／摘自臉書爆料公社

早餐

延伸閱讀

桃園醉漢緊抱妻子屍體躺在血泊中 她喉嚨割斷多處刀傷

政治立場相左！里長怒飆網友「王八蛋」遭判拘役20天

聲稱救貓卻涉嫌刺破車胎 女子遭判拘役40日

男掐死流浪貓付出代價很高 判拘役40日罰新台幣20萬

相關新聞

惡劣！台中醉漢呼女童巴掌、砸早餐店 釀2童受傷判拘役

台中市潘姓男子在前年底酒後情緒不穩，行經黃姓女子經營的早餐店前時，無故對著4歲的黃女小女兒呼巴掌，女童找黃女哭訴，黃女找...

拿球棒上門打凹鐵門 揪友恐嚇討債判5月刑

高雄吳姓男子為討債，找陳姓友人助陣，持球棒前往欠債人住處咆哮恫稱，「如果不處理，就砸你家，開車衝撞你家」，還打凹鐵門，後...

被提醒戴口罩不爽嗆公務員粗話 男辯口頭禪仍遭判刑3月

趙姓男子去年3月在內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站內因未戴口罩，經服務站助理員（穿著移民署背心）提醒規勸時，直接嗆對...

侯寬仁歸建高檢署 馮成接廉政署副署長

法務部昨晚公布第二波人事調整，原廉政署副署長侯寬仁歸建高檢署，借調擔任法醫研究所所長；廉政署主秘馮成調升廉政署副署長，廉...

機場司機中風成植物人 公司判賠千萬

擔任桃園機場接駁車駕駛的陳姓男子，4年前執勤中突然腦中風昏迷成為植物人，因連續上班33天未休假、1個月加班超過100小時...

生活法律／陽台外推有告知 解約訂金拿不回

為了獲取更多生活空間，早年房屋會以「陽台外推」擴大室內坪數，這習以為常的做法，卻成為中古屋交易的糾紛之一。高雄黃姓男子前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。