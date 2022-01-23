快訊

宜蘭礁溪某五星級飯店櫃台人員確診 擴大篩檢1000多人

急轉彎！紫南宮初一發錢母喊停 丁酒活動也取消

女涉持名人翡翠義賣後未履約 貴婦討1300萬勝訴

中央社 / 台北23日電

林姓女子涉持國泰集團蔡政達一批翡翠義賣，向陳姓貴婦稱要供養仁波切及購置道場，陳女付新台幣1300萬元簽約後，不滿林女未購置道場解約討錢。高院更一審判林女須還1300萬元。

陳女因認蔡男及林女涉嫌侵占罪提告，刑事部分，北檢之前認定應屬民事契約糾紛，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

民事判決指出，陳姓貴婦提告主張，林姓女子於民國102年間以籌措購置供東周仁波切及大眾修行所用道場為由，持某人捐出的翡翠項鍊及戒指，向她勸募（義賣），她付新台幣1380萬元給林女，取得翡翠項鍊及戒指之外，雙方簽訂買賣約定書，約定其中1300萬元作為購置道場之用，80萬元則捐贈其他道場、西藏的小學及寺院等單位。

未料，林女拿錢不辦事，並沒有購置道場，經催告也不獲置理，陳女於是在107年8月底委由律師發函表達撤銷贈與以及解除契約後，興訟請求返還不當得利1300萬元。

林女辯稱，這些翡翠項鍊及戒指是由國泰集團的蔡政達於101年9月間所提供義賣，所得價金作為供養東周仁波切使用；她是東周仁波切的虔誠信徒，於102年間結識陳女並得知陳女有意購買翡翠項鍊及戒指，才代理蔡政達與陳女訂定買賣契約，其中80萬元已如實捐贈，至於購置道場部分，多次委託房仲引介未果。陳女撤銷贈與以及解除契約應不合法。

一審台北地院調查，蔡政達名義並未顯示在契約內容中，且沒有載明林女代理蔡政達，且契約有將雙方所應負擔的義務明文化，林女應依契約履行，林女辯稱不足採信；陳女解除契約合法。

一審判林女須返還陳女1300萬元。林女不服提上訴，二審審理期間，蔡政達以參加人名義參與訴訟。

蔡男在二審表示，他僅委託林女代為銷售翡翠，未曾授權林女訂立、簽署任何文件，也沒有過問翡翠出售過程、對象，林女為仁波切的供養利益，自行與陳女達成協議，契約未存在任何隱名代理關係。蔡男強調，他曾經同意協助購置仁波切道場一事，與他委託林女代為銷售翡翠一事，僅有時間上重疊，並無任何關聯。

二審判林女須返還陳女1300萬元，遭最高法院廢棄發回，由台灣高等法院更一審審理，審理期間，林女主張翡翠是由蔡政達提供義賣，此為陳女所明知，她真的不是契約當事人。

不過，高院更一審日前駁回林女上訴，仍判林女須返還陳女1300萬元，還可上訴。

延伸閱讀

浩鼎案檢察官遭評定未達良好提告逆轉 士檢將上訴

獨／林書煒超仙女兒揮毫義賣 超大咖饒舌歌手無預警現身

澳網／在廁所耗8分鐘為修項鍊？ 捷克女將理由令人傻眼

台灣郎性侵烏茲別克籍妻子 更一審逆轉判無罪

相關新聞

惡劣！台中醉漢呼女童巴掌、砸早餐店 釀2童受傷判拘役

台中市潘姓男子在前年底酒後情緒不穩，行經黃姓女子經營的早餐店前時，無故對著4歲的黃女小女兒呼巴掌，女童找黃女哭訴，黃女找...

拿球棒上門打凹鐵門 揪友恐嚇討債判5月刑

高雄吳姓男子為討債，找陳姓友人助陣，持球棒前往欠債人住處咆哮恫稱，「如果不處理，就砸你家，開車衝撞你家」，還打凹鐵門，後...

被提醒戴口罩不爽嗆公務員粗話 男辯口頭禪仍遭判刑3月

趙姓男子去年3月在內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站內因未戴口罩，經服務站助理員（穿著移民署背心）提醒規勸時，直接嗆對...

侯寬仁歸建高檢署 馮成接廉政署副署長

法務部昨晚公布第二波人事調整，原廉政署副署長侯寬仁歸建高檢署，借調擔任法醫研究所所長；廉政署主秘馮成調升廉政署副署長，廉...

機場司機中風成植物人 公司判賠千萬

擔任桃園機場接駁車駕駛的陳姓男子，4年前執勤中突然腦中風昏迷成為植物人，因連續上班33天未休假、1個月加班超過100小時...

生活法律／陽台外推有告知 解約訂金拿不回

為了獲取更多生活空間，早年房屋會以「陽台外推」擴大室內坪數，這習以為常的做法，卻成為中古屋交易的糾紛之一。高雄黃姓男子前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。