女涉持名人翡翠義賣後未履約 貴婦討1300萬勝訴

林姓女子涉持國泰集團蔡政達一批翡翠義賣，向陳姓貴婦稱要供養仁波切及購置道場，陳女付新台幣1300萬元簽約後，不滿林女未購置道場解約討錢。高院更一審判林女須還1300萬元。

陳女因認蔡男及林女涉嫌侵占罪提告，刑事部分，北檢之前認定應屬民事契約糾紛，犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

民事判決指出，陳姓貴婦提告主張，林姓女子於民國102年間以籌措購置供東周仁波切及大眾修行所用道場為由，持某人捐出的翡翠項鍊及戒指，向她勸募（義賣），她付新台幣1380萬元給林女，取得翡翠項鍊及戒指之外，雙方簽訂買賣約定書，約定其中1300萬元作為購置道場之用，80萬元則捐贈其他道場、西藏的小學及寺院等單位。

未料，林女拿錢不辦事，並沒有購置道場，經催告也不獲置理，陳女於是在107年8月底委由律師發函表達撤銷贈與以及解除契約後，興訟請求返還不當得利1300萬元。

林女辯稱，這些翡翠項鍊及戒指是由國泰集團的蔡政達於101年9月間所提供義賣，所得價金作為供養東周仁波切使用；她是東周仁波切的虔誠信徒，於102年間結識陳女並得知陳女有意購買翡翠項鍊及戒指，才代理蔡政達與陳女訂定買賣契約，其中80萬元已如實捐贈，至於購置道場部分，多次委託房仲引介未果。陳女撤銷贈與以及解除契約應不合法。

一審台北地院調查，蔡政達名義並未顯示在契約內容中，且沒有載明林女代理蔡政達，且契約有將雙方所應負擔的義務明文化，林女應依契約履行，林女辯稱不足採信；陳女解除契約合法。

一審判林女須返還陳女1300萬元。林女不服提上訴，二審審理期間，蔡政達以參加人名義參與訴訟。

蔡男在二審表示，他僅委託林女代為銷售翡翠，未曾授權林女訂立、簽署任何文件，也沒有過問翡翠出售過程、對象，林女為仁波切的供養利益，自行與陳女達成協議，契約未存在任何隱名代理關係。蔡男強調，他曾經同意協助購置仁波切道場一事，與他委託林女代為銷售翡翠一事，僅有時間上重疊，並無任何關聯。

二審判林女須返還陳女1300萬元，遭最高法院廢棄發回，由台灣高等法院更一審審理，審理期間，林女主張翡翠是由蔡政達提供義賣，此為陳女所明知，她真的不是契約當事人。

不過，高院更一審日前駁回林女上訴，仍判林女須返還陳女1300萬元，還可上訴。