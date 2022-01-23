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拿球棒上門打凹鐵門 揪友恐嚇討債判5月刑
高雄吳姓男子為討債，找陳姓友人助陣，持球棒前往欠債人住處咆哮恫稱，「如果不處理，就砸你家，開車衝撞你家」，還打凹鐵門，後又打電話恐嚇說，「我是神經病，什麼事情都幹得來」。事後對方報警並提告；地院審理，將吳男毀損、恐嚇罪判5個月徒刑；陳男則依共同犯恐嚇危害安全罪，處拘役30天。
判決指出，吳男與蘇女的兒子有債務糾紛，持1支球棒邀陳男於2019年11月18日清晨6時許，到蘇女住處恫稱，「叫你兒子出來處理，如果不處理，就砸你家，開車衝撞你家」等語，還持棍敲擊鐵門導致凹陷，使對方心生畏懼。
吳男、陳男犯案離開後，又撥電話恐嚇蘇女說，「你兒子如果再不出面，今晚我還會再過來，讓你不得安寧，給我等著，我是神經病，什麼事情都幹得來」，等語。
事後，蘇女報警，警方循線找到吳男、陳男，警詢及偵查時，皆坦承犯行；審理時，吳男未與蘇女達成和解與賠償，甚至還怒嗆，「不可能賠償，沒有再去找對方麻煩就不錯了」。
地院審酌，吳男僅因債務糾紛，不循正途索討債務，轉以言行恐嚇；經審理，地院將吳男依毀損他人物品罪、恐嚇危害安全罪，合併執行5個月徒刑；陳男則依共同犯恐嚇危害安全罪，處拘役30天，得易科罰金，全案可上訴。
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