被提醒戴口罩不爽嗆公務員粗話 男辯口頭禪仍遭判刑3月

趙姓男子去年3月在內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站內因未戴口罩，經服務站助理員（穿著移民署背心）提醒規勸時，直接嗆對方「神經病」、「腦筋有問題」、「Ｘ你娘」，因而被告。新竹地院最近審結，依侮辱公務員罪判趙男3月徒刑。

法官審理時，趙男坦承口出「神經病」、「腦筋有問題」、「Ｘ你娘」，但否認有侮辱公務員犯行，辯稱這些言詞都不是針對助理員，僅是自己的口頭禪。