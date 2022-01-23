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被提醒戴口罩不爽嗆公務員粗話 男辯口頭禪仍遭判刑3月
趙姓男子去年3月在內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站內因未戴口罩，經服務站助理員（穿著移民署背心）提醒規勸時，直接嗆對方「神經病」、「腦筋有問題」、「Ｘ你娘」，因而被告。新竹地院最近審結，依侮辱公務員罪判趙男3月徒刑。
法官審理時，趙男坦承口出「神經病」、「腦筋有問題」、「Ｘ你娘」，但否認有侮辱公務員犯行，辯稱這些言詞都不是針對助理員，僅是自己的口頭禪。
法官認為，趙男未能體認公務員依法執行職務乃代表國家行使公權力，應予尊重，竟恣意侮辱公務員，其心態、手段均可議，影響社會秩序及公權力執行，蔑視公務員執法尊嚴，並對該名助理員名譽產生一定程度危害，且否認犯行，審酌依侮辱公務員罪判刑3月，易科罰金9萬元。
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