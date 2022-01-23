聽新聞
test
0:00 / 0:00
怕久放壞了了 屏東執行分署過年前拍賣漁筏 20萬起跳
法務部行政執行署屏東分署1月26日上午10點拍賣漁筏，屏東分署指出，該漁筏在2007年間建造，有衛星定位器、無線電對講機，去年才更換引擎，漁筏雖有漁業執照，但為屏東地檢署偵查中走私案件的扣押物，未來恐有遭漁業署撤照的風險，且依據漁業法相關規定拍定人無法申請核發，此次拍賣標的不含漁業執照。分署送鑑價後核定底價，底價不公開，公告建議起拍價為20萬元。
屏東分署指出，該漁筏停泊在後壁湖漁港，在押的被告慮及漁筏若長期停放未正常行駛性能會耗損，且怕停放期間若遇天災事變進水受損價值可能減低，請求檢察官依據刑事訴訟法第141條規定拍賣漁筏並保管價金。
屏東分署指出，近期重大刑事案件，若偵查中所查扣的被告財產有貶值之虞，檢察官因人力有限，偵查中變價均委由專業的行政執行機關協助辦理。屏東分署貫徹此政策落實，與屏東地檢署多次聯繫，達成合作共識。
屏東地檢署在去年12月下旬囑託執行分署後，屏東分署執行人員隨即與地檢署、鑑定人至後壁湖履勘，在場人哀怨說，漁筏去年以百萬購入，光是更換引擎就花40萬元。屏東分署一完成漁筏相關調查程序，即迅速公告拍賣，希望能在農曆春節前順利為漁筏找到新主人，妥善維護漁筏的價值。
為有效保存扣押物價值，並抒解贓證物庫保管空間負擔，法務部積極推行各地檢署囑託執行分署變價拍賣扣押物，本件為屏東地檢署第一件囑託分署拍賣的標的。屏東分署表示，希望藉由此案件，能開啟雙方攜手合作之路並建立標準作業流程。
屏東分署指出，本件漁筏應買人需為年滿18歲中華民國人，不得為公務員，拍賣前一日上午9時30分至10時整於後壁湖開放觀覽漁筏，拍賣當天上午9點半持身分證件領取號碼牌，10點整喊價拍賣，欲觀看開標或競買者，仍請戴口罩並配合分署防疫措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言