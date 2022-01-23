怕久放壞了了 屏東執行分署過年前拍賣漁筏 20萬起跳

法務部行政執行署屏東分署1月26日上午10點拍賣漁筏，屏東分署指出，該漁筏在2007年間建造，有衛星定位器、無線電對講機，去年才更換引擎，漁筏雖有漁業執照，但為屏東地檢署偵查中走私案件的扣押物，未來恐有遭漁業署撤照的風險，且依據漁業法相關規定拍定人無法申請核發，此次拍賣標的不含漁業執照。分署送鑑價後核定底價，底價不公開，公告建議起拍價為20萬元。

屏東分署指出，該漁筏停泊在後壁湖漁港，在押的被告慮及漁筏若長期停放未正常行駛性能會耗損，且怕停放期間若遇天災事變進水受損價值可能減低，請求檢察官依據刑事訴訟法第141條規定拍賣漁筏並保管價金。

屏東分署指出，近期重大刑事案件，若偵查中所查扣的被告財產有貶值之虞，檢察官因人力有限，偵查中變價均委由專業的行政執行機關協助辦理。屏東分署貫徹此政策落實，與屏東地檢署多次聯繫，達成合作共識。

屏東地檢署在去年12月下旬囑託執行分署後，屏東分署執行人員隨即與地檢署、鑑定人至後壁湖履勘，在場人哀怨說，漁筏去年以百萬購入，光是更換引擎就花40萬元。屏東分署一完成漁筏相關調查程序，即迅速公告拍賣，希望能在農曆春節前順利為漁筏找到新主人，妥善維護漁筏的價值。

為有效保存扣押物價值，並抒解贓證物庫保管空間負擔，法務部積極推行各地檢署囑託執行分署變價拍賣扣押物，本件為屏東地檢署第一件囑託分署拍賣的標的。屏東分署表示，希望藉由此案件，能開啟雙方攜手合作之路並建立標準作業流程。