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元配驚分居夫外遇還生下一女 坦承「孩子大了拿不掉」

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市余姓女子兩年前送女兒到已分居丈夫林男住處慶祝8歲生日，撞見懷有身孕的越南籍阮姓女子在屋內，去年初生下一女，才知阮是丈夫外遇對象，新北地院家事法庭去年7月判決二人離婚，因林男發生婚外情在前，新北地院日前判決林、阮二人應賠償余女40萬元精神撫慰金，可上訴。

判決指出，余女與林男於2011年結婚，育有一女，現已10歲，因林男在外交往廣闊，身邊常出現不同女子陪伴，夫妻於2019年分居，2020年11月送女兒到林男住處過生日，時年8歲女兒見有陌生的越南籍阮姓女子獨自一人在客廳，問「我爸爸在哪？」，阮女面不改色，輕描淡寫回說，「你爸爸在廁所裡面。」

之後阮女走出一樓門外中庭經過余女面前，余女發現阮女大肚子像懷有約6、7個月大的身孕，還對余的女兒吆喝說，「叫你媽媽把車子移走。」余女移車後，便開著林男的BMW轎車離去，女兒反問，「她是誰，為什麼開我爸爸的車？」休女才懷疑大肚子的阮女應是丈夫的外遇對象。

余女發現阮女懷孕一事後，曾質問林男，他坦承並表示「孩子已經很大了，也沒辦法拿掉。」數月後，阮女果真生下一女，因父親欄為空白，更讓余懷疑林男就是生父。

余女四處詢問，得知2019年7月1日至31日，丈夫林男帶著與前妻所生兒子到阮女越南家遊玩整整一個月，還與阮女家人共同出遊；2020年1月1日阮女全家在林男住家跨年；2020年8月林男與阮女全家到餐廳用餐；2020年9月27日林男出席阮女兒子生日聚會；2020年10月1日中秋節當天，阮女及其父母、妹妹、兒子到林男住處一起烤肉，確認林、阮二人互動十分親密，氣憤提告求償200萬元。

「只是變胖，沒有懷孕。」阮女透過律師出庭辯稱，與林男只有正常社交互動，沒有親暱或不雅舉止，還說林男夫妻分居期間，林每月都有匯款6至7萬元給余女，認為林男是負責的父親。

法院調閱阮女戶籍資料，確認已於2021年2月3日生下一女，父親欄為空白，和余女在2020年11月1日看到阮女已懷有6、7個月身孕的情節相符，且余女聲請血緣鑑定，阮女又托詞拒絕，足見阮女聲稱未懷孕實屬卸責之詞；林男始終神隱不曾出庭，也未提出任何書狀聲明或陳述。

法官認為林、阮二人所為侵害余女的配偶權，破壞余女的婚姻關係、家庭生活，日前判決二人應賠償40萬元為宜，仍可上訴。

新北市余姓女子在已分居丈夫林男住處撞見懷有身孕的越南籍阮姓女子在屋內，才知阮是丈夫外遇對象。 示意圖／Ingimage
新北市余姓女子在已分居丈夫林男住處撞見懷有身孕的越南籍阮姓女子在屋內，才知阮是丈夫外遇對象。 示意圖／Ingimage

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