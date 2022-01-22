元配驚分居夫外遇還生下一女 坦承「孩子大了拿不掉」

新北市余姓女子兩年前送女兒到已分居丈夫林男住處慶祝8歲生日，撞見懷有身孕的越南籍阮姓女子在屋內，去年初生下一女，才知阮是丈夫外遇對象，新北地院家事法庭去年7月判決二人離婚，因林男發生婚外情在前，新北地院日前判決林、阮二人應賠償余女40萬元精神撫慰金，可上訴。

判決指出，余女與林男於2011年結婚，育有一女，現已10歲，因林男在外交往廣闊，身邊常出現不同女子陪伴，夫妻於2019年分居，2020年11月送女兒到林男住處過生日，時年8歲女兒見有陌生的越南籍阮姓女子獨自一人在客廳，問「我爸爸在哪？」，阮女面不改色，輕描淡寫回說，「你爸爸在廁所裡面。」

之後阮女走出一樓門外中庭經過余女面前，余女發現阮女大肚子像懷有約6、7個月大的身孕，還對余的女兒吆喝說，「叫你媽媽把車子移走。」余女移車後，便開著林男的BMW轎車離去，女兒反問，「她是誰，為什麼開我爸爸的車？」休女才懷疑大肚子的阮女應是丈夫的外遇對象。

余女發現阮女懷孕一事後，曾質問林男，他坦承並表示「孩子已經很大了，也沒辦法拿掉。」數月後，阮女果真生下一女，因父親欄為空白，更讓余懷疑林男就是生父。

余女四處詢問，得知2019年7月1日至31日，丈夫林男帶著與前妻所生兒子到阮女越南家遊玩整整一個月，還與阮女家人共同出遊；2020年1月1日阮女全家在林男住家跨年；2020年8月林男與阮女全家到餐廳用餐；2020年9月27日林男出席阮女兒子生日聚會；2020年10月1日中秋節當天，阮女及其父母、妹妹、兒子到林男住處一起烤肉，確認林、阮二人互動十分親密，氣憤提告求償200萬元。

「只是變胖，沒有懷孕。」阮女透過律師出庭辯稱，與林男只有正常社交互動，沒有親暱或不雅舉止，還說林男夫妻分居期間，林每月都有匯款6至7萬元給余女，認為林男是負責的父親。

法院調閱阮女戶籍資料，確認已於2021年2月3日生下一女，父親欄為空白，和余女在2020年11月1日看到阮女已懷有6、7個月身孕的情節相符，且余女聲請血緣鑑定，阮女又托詞拒絕，足見阮女聲稱未懷孕實屬卸責之詞；林男始終神隱不曾出庭，也未提出任何書狀聲明或陳述。