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浩鼎案檢察官遭評定未達良好提告逆轉 士檢將上訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

士林地檢署檢察官林在培因浩鼎案蒞庭表現不佳被評定「未達良好」，他提撤銷原處分。台北高等行政法院日前判決林在培勝訴。士林地檢署今天表示，將提上訴，謀求救濟，以正視聽。

林在培因浩鼎案蒞庭表現不佳，2019年1月，被士檢檢察官職務評定審議會評定為「未達良好」，之後分別經法務部核定及銓敘部審定在案。

林在培事後提告否認「怠於執行職務」。他說，浩鼎案的結果無罪定讞是因起訴品質不佳、欠缺足夠證據，因此才經整個檢察體系共同開會決議不上訴，與他是否提出論告書無關。

法官指出，林在培2018年5月1日至8月28日的平時考核不是他的直屬主管張惠菁主任檢察官評核，而是由8月29日剛到任的蔡元仕主任檢察官評核。法官認為士檢的評核有瑕疵。

士檢今天發布新聞稿表示，答辯書狀中的主管職務異動時平時考核權責歸屬，以及相關法令依據，法官都未採納，反而以前任直屬主任檢察官為平時考核，而認為考核程序有瑕疵，實際上，林在培在該期間的直屬主任檢察官，就是當年度職務評定委員，在業務交接時已告知下一任評定人關於林在培的工作情形，這部分都有書面資料佐證。

士檢表示，對考核的主管權責、年度職務的評定程序、實質審查依據，都遵循法官法、檢察官職務評定辦法、行政院暨所屬各機關公務人員平時考核要點，以及銓敘部有關書函意旨去辦理，且經公務人員保障暨培訓委員會復審決定書認為合適，無程序瑕疵。

另外，法官也未指出林在培「沒有」欠缺敬業精神的理由，待收到判決後將提上訴，謀求救濟，以正視聽。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

檢察官 浩鼎案 行政院

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