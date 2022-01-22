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敗訴理由曝！ 翁啟惠「徒憑己見」想洗刷汙點 直接駁回

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

中央研究院前院長翁啟惠「未誠實申報財產」、「未揭露可能利益衝突」，遭公務員懲戒委員會申誡，但有3位監察委員為翁提新的調查報告，翁更以新報告上訴。懲戒法院去年請監察院提答辯狀，監院卻回兩份看法完全相左的意見書。懲戒法院第二審認為，而翁僅憑己見爭執，監院的意見是否相悖並不影響一審認定，駁回確定。

監察院曾以翁啟惠未據實申報股票、隱匿財產而彈劾，並以他2012起連3年未依法申報以他人名義持有的浩鼎股票，依公職人員財產申報法裁處150萬、60萬、60萬元罰鍰。翁後來提訴願，監院審認他無隱匿故意，撤銷裁罰。

翁因遭公懲會申誡，他兩度提再審都遭駁回。公懲會前年改制為一級二審的懲戒法院後，翁第三度提再審，以發現「新證據」為由，指監察院去年3月17日送給他的監院司法及獄政委員會第6屆第8次會議決議調查意見，以及監委蔡崇義、王幼玲、趙永清提出的調查報告，已經認為他沒有財產申報不實，認為懲戒法院應該變更判決結果，不過仍踢體版。

針對再審再敗訴，翁啟惠主張原判決的3位承審法官中，法官黃梅月法官曾3度駁回再審聲請、法官吳謀焰法官2次駁回，認為兩人應該迴避審判才對。

再者，監察院於去年7月26日檢送核簽意見，認「在法制上自應使陳訴人（指翁）得透過司法救濟程序破除因該彈劾案所受之懲戒處分」，翁認為核簽意見、函文都認為新事證應開啟再審。翁還指去年7月26日、8月24日、9月22日等函送的答辯狀，與「核簽意見」和監察院8月6日函文內容相悖，應非監察院正式意見。

此外，翁啟惠認為監察院是主管公職人員財產申報的最高權責機關，監察院訴願委員會2019、2020年3次明確認定他沒有申報財產不實，原確定判決基礎已經喪失，但懲戒法院第一審仍認為他申報不實，理由矛盾。

監察院則認為原判決未違背法令，且本案提案委員原有4位，因任期屆期不續任關係，目前提案委員雖僅剩1位，但並不影響提案委員身分單獨核議。監察院檢送的答辯狀，是依監察法及其施行細則規定做成，可代表監察院，監察院另案調查報告為調查委員「職權之行使」，提供懲戒法院參考。

懲戒法院第二審認為依新修正的公務員懲戒法規定，黃梅月、吳謀焰雖曾參與「再審前的再審判決」，但於法無庸迴避。第二審指翁啟惠是否違反「處理原則」規定而未揭露本人和子女持有浩鼎公司股票，認定屬審判核心事項，不受中研院拘束、監察院不同意見影響，且再審之訴顯無理由，逕予駁回。

中研院前院長翁啟惠因「未誠實申報財產」、「未揭露可能利益衝突」遭記申誡，他三度提再審都敗訴，上訴懲戒法院第二審也遭駁回。圖／聯合報系資料照
中研院前院長翁啟惠因「未誠實申報財產」、「未揭露可能利益衝突」遭記申誡，他三度提再審都敗訴，上訴懲戒法院第二審也遭駁回。圖／聯合報系資料照

監察院 翁啟惠 財產申報

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