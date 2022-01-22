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嘉縣議員邱銀海涉詐領助理費 法院裁定可100萬交保

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣議員邱銀海涉嫌非法掩埋事業廢棄物及詐領助理費等，去年11月間遭檢方聲押獲准，由於羈押期限將至，檢方聲請延押，但嘉義地方法院審酌被告坦承犯行，裁定以100萬元交保，不過期限至本月24日中午前，今天邱銀海仍在押。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔表示，被告邱銀海已坦承犯行，無與證人勾串之虞，法官審酌被告犯後態度及其有固定住居所、須處理其事業以償還犯罪所得，因此，裁定被告提出保證金100萬元後，准予停止羈押。

洪裕翔指出，被告提出100萬元期限至1月24日中午12時，停止羈押後，須按時向檢察官報到，且不得騷擾證人，並限制出境出海。如屆時未能具保，延長羈押2個月，但解除禁見。截至今天被告仍羈押在嘉義看守所。

嘉縣議員邱銀海遭檢舉傾倒廢棄物、詐領助理費案，經嘉義檢方指揮廉政署南調組及刑事局中打搜索，並帶回邱等14人偵辦，還搜到28發霰彈；嘉義地檢署偵辦後，認為邱涉犯貪污治罪條例、廢棄物清理法及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，檢方去年11月24日複訊後，依有逃亡、串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。由於羈押期限將至，檢方向法院聲請延押，但法院反而裁定可以100萬元交保，但限在1月24日前。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊表示，對於法院的裁定，檢方予以尊重。

嘉義縣議員邱銀海涉案收押中，法院裁定在1月24日前可以100萬元交保。圖／本報資料照片
嘉義縣議員邱銀海涉案收押中，法院裁定在1月24日前可以100萬元交保。圖／本報資料照片

嘉義 邱銀海 廢棄物

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