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北市警1月23日起酒駕大執法 設207處路檢點

中央社 / 台北22日電

北市交通大隊今天表示，23日、24日執行取締酒後駕車專案勤務，針對容易發生酒駕時段、路段臨檢，共設207個路檢點，因應疫情，警車將放置紫外線消毒箱，清消酒測設備。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料表示，1月23日、24日將配合警政署規劃全國性同步酒測勤務，加強臨檢台北市容易發生酒後駕車時段、路段及提供飲酒場所附近等處，2天共設置207個路檢點、動員884名警力。

北市交通大隊指出，從1月3日至2月15日執行取締酒後駕車執法專案；經統計，從1月3日至20日共取締酒後駕車319件。

警方指出，因近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情出現變化，為推動防制酒後駕車及兼顧防疫措施，採購70部紫外線消毒箱，員警執勤時將放置警車，會在勤務前後、民眾吹測前後，進行消毒酒測儀器，降低員警與民眾染疫風險。

警方建議，民眾參加飲宴場合有喝酒或食用含酒精食品，可選擇指定駕駛、酒後代駕等服務，避免酒後駕車，年關將近，將持續針對容易發生酒駕路段、時段，不分平日、假日、白天、深夜，強化執法密度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 酒測 臨檢

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