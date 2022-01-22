連33天上班沒休假！機場司機中風成植物人 公司要賠千萬

擔任桃園機場接駁車駕駛的陳姓男子，4年前執勤中突然腦中風昏迷成為植物人，因他曾連續上班33天未休假、一個月加班超過100小時，被認定為職業災害，家屬提告求償，台北地方法院判公司亞通通運應賠償陳和子女共1369萬餘元，可上訴。

陳的子女提告主張，陳2010年9月13日任職於亞通巴士集團，擔任往返桃園國際機場載運各航空公司員工上下班、旅客接駁服務的交通車駕駛，經常早出晚歸，配合公司加班，每天工時常超過14小時。

陳2018年9月13日執勤中因出血性腦中風，重度昏迷為植物人，終生需人看護、沒有工作能力。台大醫院診斷認定陳病發前一個月加班超過100小時，發病前2至4個月加班也超過80小時，是因職業促發腦幹出血性中風，為職業災害，勞保局也同意支付職災給付。

子女指出，未料，亞通避而不談陳的醫療費、看護費和工資補償，調解也因對方爭執是否為職災而不成立，因此提告請求醫療費、看護費、喪失勞動力損失、精神慰撫金等，要求亞通給付陳3285萬餘元，2名子女各50萬元。

亞通抗辯，台大醫院依家屬提供的行車明細表，逕自認定長期工作過重，卻嚴重忽視陳早就患有高血壓、高血脂，也吸菸20年，每天平均吸30支菸的嚴重菸癮，才是引發出血性腦中風的原因，認為有重大瑕疵。

另認為，依照公司製作的工時時數表，陳加班時沒有達到勞動部發布的長期工作過重標準，認為陳腦中風不是因職業而促發，請求法院駁回訴訟。

法院認為，陳發病前4個月必須於凌晨4點到班駕駛交通車，往返台北和桃園機場，趟次間有時間間隔，但交通車駕駛縱使有排班空擋，也沒有辦法不受拘束充分休息，必須隨時照看車輛，撥冗清潔、加油或準備後續行車綠線，認為待命時間也應該列入工作時間。

況且，陳病發前曾連續33日、15日、8日、12日工作未排休，發病前一個月加班時數超過100小時，認為工作負荷與發病相關性極強，而亞通製作的工作時數表，不符合司機真實工作情況。

法院指出，台大醫院已斟酌陳高血壓、糖尿病和高血脂的病史，而由職業醫學專科醫師評估認為陳腦中風和超時工作間有因果關係，屬於職業災害，認為報告沒有瑕疵、可以採信，亞通須負賠償責任。