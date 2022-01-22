快訊

員工染疫竟不甩桃市府停工令持續運作 亞旭電腦挨罰了

高雄今再暴增14例共累計27例！今確診者足跡曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連33天上班沒休假！機場司機中風成植物人 公司要賠千萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

擔任桃園機場接駁車駕駛的陳姓男子，4年前執勤中突然腦中風昏迷成為植物人，因他曾連續上班33天未休假、一個月加班超過100小時，被認定為職業災害，家屬提告求償，台北地方法院判公司亞通通運應賠償陳和子女共1369萬餘元，可上訴。

陳的子女提告主張，陳2010年9月13日任職於亞通巴士集團，擔任往返桃園國際機場載運各航空公司員工上下班、旅客接駁服務的交通車駕駛，經常早出晚歸，配合公司加班，每天工時常超過14小時。

陳2018年9月13日執勤中因出血性腦中風，重度昏迷為植物人，終生需人看護、沒有工作能力。台大醫院診斷認定陳病發前一個月加班超過100小時，發病前2至4個月加班也超過80小時，是因職業促發腦幹出血性中風，為職業災害，勞保局也同意支付職災給付。

子女指出，未料，亞通避而不談陳的醫療費、看護費和工資補償，調解也因對方爭執是否為職災而不成立，因此提告請求醫療費、看護費、喪失勞動力損失、精神慰撫金等，要求亞通給付陳3285萬餘元，2名子女各50萬元。

亞通抗辯，台大醫院依家屬提供的行車明細表，逕自認定長期工作過重，卻嚴重忽視陳早就患有高血壓、高血脂，也吸菸20年，每天平均吸30支菸的嚴重菸癮，才是引發出血性腦中風的原因，認為有重大瑕疵。

另認為，依照公司製作的工時時數表，陳加班時沒有達到勞動部發布的長期工作過重標準，認為陳腦中風不是因職業而促發，請求法院駁回訴訟。

法院認為，陳發病前4個月必須於凌晨4點到班駕駛交通車，往返台北和桃園機場，趟次間有時間間隔，但交通車駕駛縱使有排班空擋，也沒有辦法不受拘束充分休息，必須隨時照看車輛，撥冗清潔、加油或準備後續行車綠線，認為待命時間也應該列入工作時間。

況且，陳病發前曾連續33日、15日、8日、12日工作未排休，發病前一個月加班時數超過100小時，認為工作負荷與發病相關性極強，而亞通製作的工作時數表，不符合司機真實工作情況。

法院指出，台大醫院已斟酌陳高血壓、糖尿病和高血脂的病史，而由職業醫學專科醫師評估認為陳腦中風和超時工作間有因果關係，屬於職業災害，認為報告沒有瑕疵、可以採信，亞通須負賠償責任。

判決認為，但審酌陳罹患高血壓、糖尿病、高血脂多年，卻無視嚴重性，沒有定期追蹤治療、服藥，也有疏於注意的過失，應負20％責任，判亞通應賠償陳1289萬餘元、子女各40萬元。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

腦中風 桃園機場 職災

延伸閱讀

天價！他違規左轉把汽車廠少東撞成植物人 判賠4029萬元

腦中風復發機率高勿輕忽，做好「次級預防」遠離二次中風威脅

護理英雄守護植物人20年 盼社會在疫情寒冬助弱

出現小中風症狀別輕忽 醫示警：勿踩生活地雷，1周內可能引發中風！

相關新聞

葉毓蘭關說移民署？記者寫「獨家」犯誹謗罪判拘20日

自由時報去年報導「警界出身的國民黨立委」關說香港影視大亨向華強及兒子向佐申請依親案，立委葉毓蘭認含沙射影，自訴報社負責人...

連33天上班沒休假！機場司機中風成植物人 公司要賠千萬

擔任桃園機場接駁車駕駛的陳姓男子，4年前執勤中突然腦中風昏迷成為植物人，因他曾連續上班33天未休假、一個月加班超過100...

Under Lover胡睿兒性侵判2年關過半 下周假釋過年

藝人「蛇姬」前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，被控在夜店「撿屍」性侵，判刑2年確定，胡2020年7月入...

男子酒駕自撞害騎士被電線勒頸亡 二審改判1年5月

賀姓男子1年多前酒後駕車，行經台南市南區明興路便道時撞歪電線桿，導致電線懸空，致王姓男子騎機車經過，遭電線鉤住頸部而倒地...

高速公路車距不足收罰單怎判斷？法官：依車道虛線測距

楊姓男子行經國道3號南向13.7公里處，被國道警方錄影以「未保持行車安全距離」告發，當時時速88公里，應保持44公尺，但...

醉不上道！金門警方23日起執行全國同步擴大取締酒駕專案

春節將屆，有鑑於尾牙、春酒餐會增多，金門縣警察局將於明（23）日至24日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，金門縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。