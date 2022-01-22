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男子酒駕自撞害騎士被電線勒頸亡 二審改判1年5月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

賀姓男子1年多前酒後駕車，行經台南市南區明興路便道時撞歪電線桿，導致電線懸空，致王姓男子騎機車經過，遭電線鉤住頸部而倒地，陳姓機車騎士2分鐘後經過時不慎撞擊也摔車。賀男誆稱同車洪姓男子是駕駛，警方抽絲剝繭才證實賀男肇事，一審判他1年徒刑，檢方不服上訴，二審改判1年5月徒刑，可上訴。

檢警調查，賀男因酒後駕車等違規行為，2019年1月初被吊銷駕照，未料，2020年6月8日下午5時在仁德區某處魚塭飲用4罐啤酒，1小時後駕駛自用小客貨車，搭載工地洪姓同事上路，晚間7時行經明興路便道時，自撞路旁電線桿後車輪陷入路旁泥土內。

賀男無視現場路況，嘗試將車輛自路旁泥土中駛出脫困，電線桿則因不堪賀男車輛來回拉扯而斷裂傾斜，致電線桿上電線下垂至路面中央，剛好王姓男子騎車牌經過，頸部因下垂電線勾纏而人車倒地，王男受有頭頸部鈍傷、頸椎骨折併中樞神經損傷等傷害，經送醫救治後傷重不治。

洪男在同事自撞電線桿後，先下車指揮交通，不久即先行離開，王男倒地後約2分鐘許，經陳男騎機經過不慎撞擊。洪男、陳男與事故無因果關係獲不起訴，陳男也與死者家屬和解。

警方據報到場處理，發現賀男身上散發濃厚酒氣，經酒測值達每公升0.46毫克，然而，賀男第一時間辯稱洪男才是駕駛，經訊問洪男及調閱2人飲酒後、案發前曾去超商提款的監視器畫面，戳破謊話，賀男才坦承犯行。

經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定報告認「賀男....電線垂吊道路，妨礙交通，為肇事主因」，及認為「王男無肇事因素」，一審認賀男駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，累犯，處7月，又犯過失致人於死罪，處7月。應執行1年徒刑。

檢方不服上訴，主張賀男前已因酒駕遭法院判刑，仍不知改過觸犯本罪，犯後未能及時面對自己的過錯，也未與被害人家屬和解，賠償被害人家屬，原審量刑過輕。

台南高分院合議庭認為，賀男應構成刑法中汽車駕駛人無駕駛執照駕車過失致人於死罪。原審僅認定他犯過失致人於死罪，認事用法及量刑均有錯誤，因而撤銷改判。

二審認賀男犯汽車駕駛人無駕駛執照駕車過失致人於死罪，處1年，另酒後駕車部分則駁回，應執行1年5月徒刑。

台南高分院改以汽車駕駛人無駕駛執照駕車過失致人於死罪，判賀男1年，酒後駕車仍維持7月，應執行1年5月徒刑。圖／本報資料照
台南高分院改以汽車駕駛人無駕駛執照駕車過失致人於死罪，判賀男1年，酒後駕車仍維持7月，應執行1年5月徒刑。圖／本報資料照

酒駕 機車騎士

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