葉毓蘭關說移民署？記者寫「獨家」犯誹謗罪判拘20日

立委葉毓蘭。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

自由時報去年報導「警界出身的國民黨立委」關說香港影視大亨向華強及兒子向佐申請依親案，立委葉毓蘭認含沙射影，自訴報社負責人林鴻邦、記者陳鈺馥誹謗；台北地院審理，判林無罪，判陳拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

判決說，新聞報導未經林鴻邦的審核，林供稱不清楚有相關報導說法可採，且葉毓蘭的舉證無法認定林參與採訪、撰寫、查證，林應為無罪諭知。

不過，陳鈺馥撰寫的報導通篇內容均屬事實陳述，未涉及評論，引發讀者對立委以影響力干預行政機關裁量權的負面評價，犯加重誹謗罪。

自由時報2021年2月3日以「獨家」新聞報導，為使向華強能開心過年，移民署在農曆年前將不會召開聯審會議，不過，近來有一警界背景的國民黨立委頻向主管機關遊說，要協助向華強取得依親居留資格，讓公務員相當為難。

這則「獨家」報導稱，知情人士指出，移民署官員多數畢業於中央警察大學，一名警界出身的國民黨立委熱衷為向華強依親居留案奔走發聲…；有些官員因為認識或被教過，都顯得相當為難等。

葉毓蘭提告說，報導所稱「警界」、「國民黨」、「立委」在影射她，就只差把「葉毓蘭」3個字登上去，葉說，她從來不認識向華強，提告是為捍衛警消的權益，她也向報社負責人、記者求償5000萬元，如獲賠，將用在照顧警消、移民署的基金上。