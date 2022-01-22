醉不上道！金門警方23日起執行全國同步擴大取締酒駕專案

金門縣警察局將於明（23）日至24日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，強調酒駕零容忍，執法無假期。圖／警方提供 春節將屆，有鑑於尾牙、春酒餐會增多，金門縣警察局將於明（23）日至24日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，金門縣警局表示，去年警局取締酒後駕車共194件，接下來還會加強取締，希望藉由綿密之取締酒後駕車勤務，遏止民眾酒後駕車之僥倖心態。

警方表示， 經統計110年全國警察機關取締酒後駕車共6萬5544件，而本縣取締酒後駕車194件。另110年全國因酒後駕車肇事，造成163人死亡。而本縣近3年(108年至110年)發生酒後駕車肇事案件達167件，共造成5人死亡、162人受傷。

警方指出，警察局每月至少規劃2次全縣擴大臨檢及取締酒後駕車勤務，各分局、保安警察隊及交通警察隊，也各自規劃至少8次之取締酒後駕車勤務，希望加大攔檢頻率。

酒後駕車相關罰則規定於道路交通管理處罰條例第35條：「汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定酒精濃度超過規定標準(0.15MG/L)，機車駕駛人處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年。」

拒測、拒檢規定於同條第3項：「駕駛汽機車行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試檢定之處所，不依指示停車接受稽查。拒絕接受酒精濃度測試之檢定。處駕駛人18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習。」行政罰鍰極為高額。