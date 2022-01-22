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男曾自稱歡喜佛性侵女大生判重刑 這次假冒教授猥褻女子

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

毋姓男子自稱「歡喜佛」附身，2008年間玷辱女大學生，被判刑4年8月。他不知悔改，去年向女子小如（化名）搭訕，假冒中醫師兼大學教授身分，佯稱她身上有嬰靈，可為她消災解厄，致被害人信以為真，交付紅包2600元，毋男詢問她是否有大小奶，可協助理，搓揉被害人胸部，經被害人報警，台中地院依強制猥褻罪將他判刑10月；另依詐欺罪判刑5月，得易科罰金。可上訴。

毋男於2008年間，誆騙曾墮過胎的女大學生，說他是觀世音菩薩派來，有歡喜佛附身，佯稱被害人下體有嬰靈，必須陰陽合體才能消災解厄，被害人湊巧擲出3次聖筊，深信不疑，在4小時內遭3次性侵還付費給對方，法官依強制性交等罪將他判刑4年8月。至2017年間，他又佯稱要向盧姓女業務員買車，騙對方「卡到陰」要作法會改運，騙得2萬3000元。法官依詐欺等罪判刑4月，易科罰金12萬元。

未料，毋男仍不知悔改，於去年8月24日下午，前往台中市區女子小如上班處，假冒中醫師兼大學教授身分，向小如搭訕佯稱他懂命理、宗教、玄學，小如店內有鬼，有嬰靈壓在她身上，需要向她收取費用附上紅包袋，他可代為拿至廟宇協助消災解厄，被害人誤信為真，依他指示將放有現金2600元的紅包交予他。

同日下午，他在該店騎樓，向小如佯稱她身上有嬰靈，胸部是否因此不舒服，是否有大小奶，可協助處理，利用她對民俗宗教敬畏心理，先以右手點觸她左側胸口3次，隨即違反她的意願，以右手抓住她左側胸部，搓揉她胸部3至4下，強制猥褻得逞。

法官審酌毋姓男子假冒中醫師兼教授身分，佯稱懂命理、宗教、玄學，利用被害女子對民俗教、命理、玄學之事敬畏心理，假藉她任職店內有鬼、身上有嬰靈等名義，對被害人強制猥褻得逞，造成被害人心理創傷，復以消災解厄為由，另向被害人詐取以紅包所裝的現金2600元，予以判刑。

毋姓男子假冒中醫師兼大學教授身分，向被害女佯稱她身上有嬰靈，可為她消災解厄，搓揉被害人胸部，法官依強制猥褻罪將他判刑10月。圖／本報資料照
毋姓男子假冒中醫師兼大學教授身分，向被害女佯稱她身上有嬰靈，可為她消災解厄，搓揉被害人胸部，法官依強制猥褻罪將他判刑10月。圖／本報資料照

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