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台東男子喝酒又偷車上路 「雙罪」判10月徒刑

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東1名蔣姓男子酒後偷取1輛摩托車找友人，未料，事後與友人發生互毆，員警據報到場發現失竊車輛，再經酒測超標，被依竊盜及公共危險罪送辦。法院分別判處6月徒刑，應定執行10月。

判決書指出，38歲莊男於去年11月19日早上在馬蘭榮家喝完酒後，欲找陳姓友人，徒步至一家工廠前，發現1輛未拔鑰匙的機車，竟直接騎走，車主發現車輛不見蹤影，即報警處理。

莊騎到縣立體育場後，因故和陳姓友人發生爭執，隨後兩人互毆，民眾見狀報警。員警抵達現場後，聞到莊散發濃濃酒氣，經查騎乘機車車牌，為失竊車輛，當場以現行犯逮捕，並施予酒測，酒測值達1.05毫克。

警方詢問後，莊坦承犯行，被依竊盜及公共危險罪送辦。案經檢察官提起公訴，法院審理時，法官痛斥莊法紀觀念差，偷竊酒駕上路，2罪分別判處6個月徒刑，應定執行10個月徒刑，全案可上訴。

台東1名蔣姓男子酒後偷取1輛摩托車找友人，未料，事後與友人發生互毆，員警據報到場發現失竊車輛，再經酒測超標，被依竊盜及公共危險罪送辦。法院分別判處6月徒刑，應定執行10月。本報資料照片
台東1名蔣姓男子酒後偷取1輛摩托車找友人，未料，事後與友人發生互毆，員警據報到場發現失竊車輛，再經酒測超標，被依竊盜及公共危險罪送辦。法院分別判處6月徒刑，應定執行10月。本報資料照片

竊盜 偷竊 酒駕

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