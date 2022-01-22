浩鼎案蒞庭表現不佳評定為「未達良好」林在培提告勝訴

士林地檢署檢察官林在培因浩鼎案蒞庭表現不佳，被評定為「未達良好」，他提告撤銷原處分。台北高等行政法院認為，士檢所為的原處分，因有出於錯誤事實認定或不完全資訊的違法情事，難謂適法，日前判林男勝訴，可上訴。

林在培因浩鼎案蒞庭表現不佳，2019年1月被士檢檢察官職務評定審議會評定為「未達良好」，之後分別經法務部核定及銓敘部審定在案。他提告否認「怠於執行職務」，且徒以論告書未送進法院，即認定他的職務評定「未達良好」，顯然有失比例。

他主張，試擬論告書的職務既已分配予檢察事務官，士檢並未課予他應送閱論告書並提出於法院的職務上義務，則最終檢察事務官始終未提出其應試擬論告書，其責任在於檢察事務官、應認檢察事務官怠於執行職務，他並無怠於執行職務情事。

他表示，原處分罔顧事證，竟將應歸責於檢察事務官的事由錯誤歸責於他，自屬認定事實錯誤。浩鼎案的判決結果無罪定讞，關鍵在於起訴品質不佳、欠缺足夠證據，因此才經整個檢察體系共同開會決議不上訴，要與他是否提出論告書無關。

士檢辯稱，依檢察官職務評定辦法相關規定，檢察官年終職務評定，係以平時考評紀錄為依據，按學識能力、品德操守、敬業精神及辦案品質等項予以考評。經綜合評核結果足認評定為良好，顯不適當者，即得評定為未達良好。

類此評定工作，富高度屬人性，除對事實認定有錯誤、未遵守一般公認的價值判斷標準、有與事件無關的考慮牽涉在內或有違反平等原則等情事外，對於評定程序中各層級人員對受評人判斷，應予尊重。

法院指出，士檢對林在培所為的2018年度職務評定，依檢察官職務評定辦法第6條規定，應以林平時考評紀錄及全面評核結果為依據，但林2018年5月1日至8月28日的平時考核非由其當時直屬主管張惠菁主任檢察官評核。

而是由2018年8月29日甫到任的蔡元仕主任檢察官評核，則其對林2018年5月1日至8月31日的平時考核中有關2018年5月1日至8月28日評核，尚難謂非出於錯誤事實認定或不完全資訊所作成的瑕疵評核。