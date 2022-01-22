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Under Lover胡睿兒性侵判2年關過半 下周假釋過年

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

藝人胡睿兒（右）因「撿屍」性侵案，被判處有期徒刑兩年。 本報資料照片
藝人胡睿兒（右）因「撿屍」性侵案，被判處有期徒刑兩年。 本報資料照片
藝人「蛇姬」前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，被控在夜店「撿屍」性侵，判刑2年確定，胡2020年7月入監，日前申請假釋獲核准，胡在下周春節前可以出監。

胡睿兒2021年10月即服刑過半，第一次申請假釋遭駁回；胡本月捲土重來，獲矯正署複審通過，檢察官近日將向台灣高等法院聲請胡付保護管束，假釋後，胡應向觀護人報到。

胡睿兒與「蛇姬」林采緹育有1子，2人去年簽字離婚，胡2018年6月16日在台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒，隔天凌晨，被害人也進入店內，胡與對方交談後，一同飲酒、跳舞，胡再帶被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台。

當時，被害人不勝酒力趴在胡睿兒的身上，胡動手掀起她的裙子，將她拉到後方的電梯間性侵得逞。

檢警查辦時，胡睿兒先否認犯行，到法院審理時，改口認罪，賠償對方40萬元，法院歷次審理都認為胡未獲對方諒宥，無法判緩刑，2021年6月10日依乘機性交罪判胡睿兒有期徒刑2年確定，胡2020年7月21日發監執行。

性侵 胡睿兒 假釋

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