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新冠疫情延燒南台灣 台南特種行業臨檢13人違規開罰
國內本土疫情持續升溫，中央疫情指揮中心宣布自昨天起民眾前往舞廳、歌廳等休閒娛樂場所，需配合出示完整接種兩劑疫苗紀錄才能進場，台南第4警分局晚間即赴古都、台南大舞廳、金府城、上海灘、中國人等特種營業場所防疫臨檢專案，查獲4名女姓從業人員及9名消費民眾未施打第二劑疫苗，共計13名，各依傳染病防治法裁罰3000元。
新冠疫情延燒南台灣，高雄港群聚感染昨新增確診個案20多歲男子，本月16日到台南市參加喜宴，同桌11人來自雲林、高雄等地，匡列約300人，昨、今兩天加開採檢站篩檢，台南疫情也拉警報。
新上任的第4警分局長王子雄昨晚即親自帶隊，執行安平區舞廳、視聽歌唱及養生館等特種行業防疫臨檢專案，分赴古都、台南大舞廳、金府城、上海灘、中國人等舞廳、視聽歌唱及養生館共計5處臨檢，嚴防業者及消費者疏忽而發生防疫破口。
警方統計，一夜下來，共計查獲女姓從業人員4人及消費民眾未施打第二劑疫苗9人，分別開立稽查表13張，各依傳染病防治法裁罰3000元。
分局長王子雄表示，防疫臨檢目的，就是要檢查轄內八大營業場所從業人員、工作人員及消費者，是否有遵守防疫規定接種完整第二劑疫苗，不容業者及消費者違反規定，否則，將依傳染病防治法開立稽查表告發。
且呼籲業者要落實輔導員工遵守防疫規範。倘稽查發現業者、從業人員及消費者未遵守規範，將依傳染病防治法第37條第1項第6款及第70條規定，處3000元以上1萬5000以下罰緩。
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