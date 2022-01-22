婦欠稅嘉義行政分署拍賣收成高山菜抵稅 挨批不近人情

嘉義縣阿里山鄉黃姓婦人欠繳使用牌照稅、健保費、營業稅共計9萬元，無力償還，行政執行署嘉義分署日前會同縣府財政稅務局，運送黃婦種的高山蔬菜下山拍賣，吸引民眾搶購。記者魯永明／翻攝 嘉義縣阿里山鄉黃姓婦人開店賣咖啡，因陸客不來生意差，累計欠繳使用牌照稅、健保費、營業稅共計9萬元，無力償還，行政執行署嘉義分署日前會同縣府財政稅務局，運送黃婦種的高山蔬菜下山拍賣，吸引民眾搶購，共賣得2772元，抵繳黃婦部分滯欠的使用牌照稅。

春節近，縣府財稅局發布黃婦遭強制執行案例新聞說，強制執行標的不限存款、不動產，連農作物也是執行對象！拍賣黃婦高山蔬菜，民眾批不近人情，財稅局說，住阿里山鄉黃姓婦人，欠繳2萬元使用牌照稅，遭財稅局移送嘉義分署強制執行。

日前財稅局與嘉義分署人員前往山區執行，黃婦表示並非不願意繳稅，而是菜園種的蔬菜賣不出去，嘉義分署及財稅局人員認為高山蔬菜是民眾採購首選，協同運送蔬菜至嘉義分署拍賣，經民眾搶購後，共賣得2772元，抵繳黃婦部分滯欠的使用牌照稅。

嘉義行政分署說，黃婦不是菜農，經營咖啡店兼種菜，因陸客不來生意差，積欠個人及商號的使用牌照稅、健保費、營業稅等合計9萬元，黃婦並非故意不償還欠稅，願意配合償還，但收成的菜無法運下山，分署協助她解決困難，將高山蔬菜運送下山拍賣清償欠稅，也同意她分期償還，償還不限額度。