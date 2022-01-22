快訊

桃園電子廠深夜60人染疫 黃珊珊：劍潭已收治56名病患

確診人數再增！亞旭電腦桃園廠群聚 已累計70人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦欠稅嘉義行政分署拍賣收成高山菜抵稅 挨批不近人情

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣阿里山鄉黃姓婦人欠繳使用牌照稅、健保費、營業稅共計9萬元，無力償還，行政執行署嘉義分署日前會同縣府財政稅務局，運送黃婦種的高山蔬菜下山拍賣，吸引民眾搶購。記者魯永明／翻攝
嘉義縣阿里山鄉黃姓婦人欠繳使用牌照稅、健保費、營業稅共計9萬元，無力償還，行政執行署嘉義分署日前會同縣府財政稅務局，運送黃婦種的高山蔬菜下山拍賣，吸引民眾搶購。記者魯永明／翻攝
嘉義縣阿里山鄉黃姓婦人開店賣咖啡，因陸客不來生意差，累計欠繳使用牌照稅、健保費、營業稅共計9萬元，無力償還，行政執行署嘉義分署日前會同縣府財政稅務局，運送黃婦種的高山蔬菜下山拍賣，吸引民眾搶購，共賣得2772元，抵繳黃婦部分滯欠的使用牌照稅。

春節近，縣府財稅局發布黃婦遭強制執行案例新聞說，強制執行標的不限存款、不動產，連農作物也是執行對象！拍賣黃婦高山蔬菜，民眾批不近人情，財稅局說，住阿里山鄉黃姓婦人，欠繳2萬元使用牌照稅，遭財稅局移送嘉義分署強制執行。

日前財稅局與嘉義分署人員前往山區執行，黃婦表示並非不願意繳稅，而是菜園種的蔬菜賣不出去，嘉義分署及財稅局人員認為高山蔬菜是民眾採購首選，協同運送蔬菜至嘉義分署拍賣，經民眾搶購後，共賣得2772元，抵繳黃婦部分滯欠的使用牌照稅。

嘉義行政分署說，黃婦不是菜農，經營咖啡店兼種菜，因陸客不來生意差，積欠個人及商號的使用牌照稅、健保費、營業稅等合計9萬元，黃婦並非故意不償還欠稅，願意配合償還，但收成的菜無法運下山，分署協助她解決困難，將高山蔬菜運送下山拍賣清償欠稅，也同意她分期償還，償還不限額度。

嘉義

延伸閱讀

菜賣不出去無法繳罰鍰 執行官義助「叫賣」半天掃空

滯欠ETC通行費台中第一名 查封3輛遊覽車後請求分期

名下車借妻開卻欠2千多筆ETC 夫砸爛車透天厝還被拍賣

茶行父子欠稅161萬 執行署到阿里山查封茶葉600斤

相關新聞

Under Lover胡睿兒性侵判2年關過半 下周假釋過年

藝人「蛇姬」前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，被控在夜店「撿屍」性侵，判刑2年確定，胡2020年7月入...

翁啟惠2原因被記申誡三度提再審都吞敗 這回上訴也遭駁

中央研究院前院長翁啟惠因「未誠實申報財產」、「未揭露可能利益衝突」，遭公務員懲戒委員會申誡，但有3位監察委員為翁提新的調...

才過2天又酒駕 撞死人判5年6月

桃園潘姓男子曾2度酒駕被抓，前年在餐廳喝到醉醺醺開貨車回家，途中逆向撞飛迎面而來的吳姓騎士，騎士全身骨折慘死，潘酒測值高...

酒駕致死傷 刑度未提高 藍質疑

酒駕致死頻傳，立法院司法委員會昨天審查通過刑法修正案。酒駕未肇事刑責，從現行2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科30萬元...

太魯閣案／假日趕工 工人：台鐵知情

太魯閣號撞車出軌造成重大死傷案，花蓮地院昨開庭審理，工人證稱被告台鐵官員潘堂益對於包商李義祥假日趕工事先知情，但潘矢口否...

浩鼎案蒞庭表現不佳評定為「未達良好」林在培提告勝訴

士林地檢署檢察官林在培因浩鼎案蒞庭表現不佳，被評定為「未達良好」，他提告撤銷原處分。台北高等行政法院認為，士檢所為的原處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。