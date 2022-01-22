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海大前所長許春鎮違法兼職還關說 懲戒法院判申誡

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

海洋大學海洋法律研究所前所長許春鎮，因兼任上市公司薪資報酬委員會委員職務，違反公務員服務法禁止兼職規定，且在所上召開教師評審委員會審議兼職案前，向教評會委員請託關說。監察院去年5月彈劾，懲戒法院判許申誡。

監察院指出，許春鎮自2013年8月1日起至2018年3月11日，兼任太空梭高傳真資訊科技公司薪資報酬委員會委員，違反公務員服務法禁止兼職規定。另外，許於2019年3月7日海大海法所召開教評會前，預先擬妥一份「所教評會決議草稿」文件，以電子郵件傳送給海法所教評會各委員，教評會即依照他所擬的決議草稿內容，作成「口頭提醒不得再犯」的處置決議，連8點理由都完全相同，違反公務員服務法「公務員不得就其主管事件有所關說或請託」規定。

許春鎮擔任海大海法所所長期間，出席12次太空梭高傳真資訊科技公司薪資報酬委員會會議，每次支領1萬元車馬費。監察院認為許違失事證明確，且情節重大，以13比0全票通過彈劾。

案件移送懲戒法院後，懲戒法院判許申誡。

海洋大學海洋法律研究所副教授許春鎮。圖／取自海大海法所臉書
海洋大學海洋法律研究所副教授許春鎮。圖／取自海大海法所臉書

公務員 監察院 海洋大學

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