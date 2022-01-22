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小三寫兩願離婚書及約法規章 人妻求償獲賠18萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

婦人小芬（化名）不滿小三小蘋（化名）與她丈夫謝男密切交往，還向她嗆聲寄親密照，甚至還將「兩願離婚書」（希望謝與小芬離婚）及「約法十大規章」（希望謝向小蘋承諾的事項）放在小芬住家車庫，經小芬請求損害賠償，要求小蘋給付新台幣80萬元，台中地院法官認定小蘋侵害小芬的配偶權，判決小蘋賠小芬18萬元。可上訴。

小芬主張，她與謝男於1993年間結婚，婚後生有3名子女，再於2009年5月13日離婚，復於2009年9月26日再次登記結婚。而小蘋明知謝男是有配偶的人，自2017年間起至2020年5月間止與謝男交往，期間2人有接吻、擁抱及性行為等親密舉動，並於2019年3月至10月間至台中、彰化、苗栗等處多次出遊。

小芬又說，小蘋不斷以LINE訊息對她「嗆聲」，傳送小蘋與謝出遊拍攝的親密合照予她，向她宣示兩人持續交往中。她曾於2019年8月25日目睹2人在車上有親密肢體接觸，經她當場斥責2人，小蘋當場向她下跪道歉，且謝男於2020年5月間表明已與小蘋分手。

然小蘋仍持續騷擾謝男要求復合，甚至於2021年10月18日將「兩願離婚書」（希望謝男與小芬離婚）及「約法十大規章」（希望謝男向小蘋承諾事項）放置於小芬與謝男住家車庫，小芬不堪其擾，精神上承受極大痛苦，更因此患有憂鬱、失眠等症狀，須固定至身心科就診，服用藥物以勉力維持生活。請求小蘋賠償精神慰撫金80萬元。

小蘋未於辯論庭到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。法官認定小蘋侵害小芬的配偶權，判決小蘋賠償新台幣18萬元。可上訴。

婦人小芬不滿小三小蘋與她丈夫謝男密切交往，還向她嗆聲寄親密照，經小芬請求損害賠償，台中地院判決小蘋賠小芬18萬元。可上訴。圖／本報資料照
婦人小芬不滿小三小蘋與她丈夫謝男密切交往，還向她嗆聲寄親密照，經小芬請求損害賠償，台中地院判決小蘋賠小芬18萬元。可上訴。圖／本報資料照

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