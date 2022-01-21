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農田水利法釋憲案 憲法法庭5月24日言詞辯論

中央社 / 台北21日電

司法院今天公布憲法法庭今年上半年言詞辯論庭庭期表，包括已開庭的原住民身分法釋憲案共有6件。國民黨立委費鴻泰等38人聲請的「農田水利會組織變更案」將於5月24日舉行。

憲法訴訟新制於今年1月4日施行，依憲法訴訟法第25條規定，除總統、副總統彈劾案件及政黨違憲解散案件，憲法法庭審理必須行言詞辯論外，其他憲法審查案件類型，可以視個案需要決定是否行言詞辯論。

憲法法庭於1月17日首度開庭，就原住民身分法第4條第2項規定是否違憲案行言詞辯論。另外，萊劑零檢出地方條例釋憲案，憲法法庭將於2月22日言詞辯論。

司法院指出，言詞辯論是法庭審理程序重要的一環，憲法法庭大法官認為憲法法庭行言詞辯論的案件，多涉及憲法上重要議題違憲與否的爭論，一向為社會各界所關心，今天公告今年上半年預定行言詞辯論的案件庭期表。

其中，立法院於民國109年7月間三讀通過農田水利法，並於同年10月1日施行，立委費鴻泰等38人認為農田水利法第1條、第18條、第19條、第23條及第34條第2項規定有違憲之虞，向大法官聲請釋憲。憲法法庭訂於5月24日上午進行言詞辯論。

司法院表示，憲法法庭因個案審理的需要，或有增行言詞辯論的必要，案件後來可能再為增加，庭期也可能異動調整。

另外，憲法法庭行言詞辯論的案件均經大法官評決受理，各案件相關書狀並已依法公開於憲法法庭網站，民眾可到網站查詢點閱。

司法院 大法官 釋憲

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