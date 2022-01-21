向心夫婦被控涉違國安法案 2房客不起訴確定

北檢認定向心夫婦與2名房客並無涉及違反國安法罪嫌，不起訴處分。聯合報系資料照片／記者王聖藜攝影 中國創新投資公司主席向心及妻子龔青被控涉違國安法案，北檢去年處分向心夫婦等6名被告不起訴。案經北檢聲請再議，高檢署今天部分駁回，蘇姓、林姓房客不起訴確定。

此外，向心夫婦及被控操縱臉書社團及粉絲專頁的王姓男子與蘇姓男子的再議案，台灣高等檢察署審查中。

全案起於，自稱中國間諜的男子王立強於民國108年5月入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心、龔青的下屬，並指向心夫婦基於為中國軍事、行政、黨務機構發展組織，企圖以資金介入操控台灣選舉結果。

向心夫婦被控自107年11月台灣縣市首長選舉期間，以位在台北市的房屋作為組織場所，提供中國籍蘇姓男子與香港籍的林姓男子使用，再以中國創新公司資金挹注某些廟宇，作為組織運作費用，並經營網路粉絲團等方式建立接觸管道。

台北地檢署清查向心、龔青通聯紀錄、資金流向等，雖然發現向心曾與中國軍方高層聯繫，但沒有查出向心所屬公司有可疑資金進入台灣。某臉書社團及粉絲專頁在選舉期間支持特定候選人、進行輿論操作，也無證據證明與向心等人有關。

北檢調查，向心夫婦的林姓、蘇姓房客並沒有與向心夫婦有任何具體通訊往來的事證，不能因為2名房客入住向心夫婦的房屋，就認定他們涉及發展組織。北檢認定向心夫婦與2名房客並無涉及違反國安法罪嫌，不起訴處分。

此外，操縱臉書社團及粉絲專頁的王姓男子與蘇姓男子，檢方認為沒有證據證明2人涉及為敵對勢力組織社群網路散布假訊息等犯行，也予不起訴處分。

另一方面，向心及龔青涉犯洗錢防制法被北檢起訴，台北地院訂2月24日宣判。